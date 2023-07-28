По факту отравления семерых человек в кафе «Yanki izakaya» в Вологде возбуждено уголовное дело

Прокуратура Вологды завершила проверку по факту отравления посетителей кафе «Yanki izakaya». Возбуждено уголовное дело.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что после посещения кафе 7 человек попало в инфекционную полицию, анализами было подтверждено инфекционное заражение.

Материалы проверки направлены прокуратурой в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В адрес руководителя организации общественного питания внесено представление об устранении нарушений закона.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде были госпитализированы в Вологодскую инфекционную больницу после посещения одного из суши-баров несколько человек. У всех были выявлены проявления кишечной инфекции.

Ход расследования поставлен на контроль руководителем следственного управления Геннадием Яшиным.