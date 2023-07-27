За 1 полугодие 2023 года в Вологодской области легализован труд более 4,3 тысяч человек

На территории Вологодской области за 1 полугодие 2023 года удалось легализовать труд более 4,3 тыс. человек.

В рамках контроля и легализации трудовых отношений в регионе осуществляются профилактические мероприятия, а также проводится информационно-разъяснительная работа среди граждан в части негативных последствий нелегального трудоустройства и получения «серых» заработных плат.

«Занятость – важнейшая характеристика экономики, благосостояния общества, которая является не только экономическим показателем, но и выступает частью социальной политики. Теневая занятость - это угроза стабильному развитию экономики и социальной защищенности граждан. Поэтому борьба с теневой занятостью становится жизненно необходимой», - прокомментировал заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Теневая (неформальная) занятость – это занятость, при которой определенное число граждан фактически осуществляющих те или иные виды деятельности, не состоит ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с работодателем, а также не имеет статуса предпринимателя или самозанятого.

Существует несколько основных причин перехода граждан в теневую (неформальную) занятость: низкая правовая культура населения, большая конкуренция, нежелание выплачивать налоги, гибкий график работы, дополнительный доход, нежелание работать под надзором начальства или в коллективе, устройство на работу без высокого уровня образования, квалификации.

Анализ показывает, что теневая (неформальная) занятость распространена у индивидуальных предпринимателей (розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, транспорт, услуги населению), КФХ, в организациях, оказывающих аутсорсинговые услуги (уборка помещений, территорий), в организациях, заключивших договоры подряда.

В правительстве Вологодской области поясняют, что работники неформального сектора, на первый взгляд, получают финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но следует помнить, что занятые в сфере теневой (неформальной) деятельности практически лишены возможности социальной и правовой защиты и социального регулирования.

Соглашаясь работать нелегально, работник рискует:

- получать заниженную оплату труда (взамен оговоренной);

- не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем;

- не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск;

- не получить оплату листка нетрудоспособности;

- полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных трудовым договором;

- получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве;

- не получить расчет при увольнении;

- получить отказ в выдаче необходимого ему кредита;

- получить отказ в выдаче визы.

Власти поясняют, что у нелегального работника не идет трудовой стаж, в том числе льготный, который необходим в ряде категорий работников для досрочного получения трудовой пенсии по старости. Таким образом, работник может рассчитывать только на минимальную пенсию. Кроме того, работник, трудясь в условиях «серой схемы трудовых отношений», остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем. Стоит помнить, что при выявлении нелегальной выплаты заработной платы работодателем или нелегальной деятельности этот гражданин несет административную, налоговую и уголовную ответственности.