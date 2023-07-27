«Ростелеком» займется подготовкой ИТ-кадров в Вологодской области

В Вологодской области будет создан образовательный кластер среднего профессионального образования. Это важный шаг в обеспечении подготовки квалифицированных выпускников, чьи компетенции будут соответствовать требованиям компаний региона. Подписи под документом поставили представители Департамента образования, руководители колледжей и крупных работодателей Вологодчины.

В регионе будет создано несколько образовательных кластеров различной направленности. Об этом рассказала начальник Департамента образования Вологодской области Елена Рябова:

- Подписание соглашений — залог активного сотрудничества системы среднего профессионального образования с предприятиями-работодателями. Это позволит осуществлять подготовку высококвалифицированных профессионалов для сфер обслуживания и туризма, информационных технологий, образования, управления и силовых структур.

«Ростелеком» примет на себя значительную социальную нагрузку по подготовке кадров для ИТ-сферы. Компания уже приступила к выстраиванию совместной работы с Вологодским колледжем связи и информационных технологий.

Совместная работа бизнеса и власти над развитием образовательного кластера позволит более эффективно подготовить молодых специалистов к работе в ИТ-сфере. Обновленная материальная база поможет студентам освоить актуальные технологии и получить практические навыки на современном оборудовании. Актуализированные учебные программы будут ориентированы на конкретные требования и потребности ИТ-индустрии, что поможет выпускникам быть готовыми к выполнению своих профессиональных обязанностей сразу после трудоустройства.

- «Ростелекому» давно уже требуются не только связисты. Компания реализует проекты в области цифровизации здравоохранения, планирует строительство регионального центра обработки данных, предоставляет решения для застройщиков, управляющих компаний и физических лиц. Одна из последних разработок компании для вологжан — шлагбаумы, открывающиеся автоматически для скорой и пожарной спецтехники, и домофоны, которые сравнивают посетителя с базой данных жильцов и открываются только тем, кто действительно проживает в доме. Такие проекты уже успешно эксплуатируются в Вологде и в Череповце. Учитывая огромный спектр цифровых решений «Ростелекома», компания нуждается в квалифицированных ИТ-кадрах. Мы заинтересованы в создании образовательного кластера как работодатели: готовы помочь в выстраивании учебного процесса, соответствующего запросам бизнеса, и принять студентов на стажировки и практики. Наши сотрудники могут делиться опытом, выступать в качестве экспертов и руководителей для итоговых дипломных работ, а также принимать участие в аттестационных комиссиях и конкурсах профессионального мастерства. Уверен, что взаимодействие в этом направлении нужно развивать», - рассказал технический директор Вологодского филиала «Ростелекома» Андрей Бочковский.

На создание новых образовательных кластеров в регион будет привлечено федеральное финансирование. Средства гранта пойдут на приобретение современного оборудования, технических средств обучения, программного обеспечения, необходимого для реализации программы.

