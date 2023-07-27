Правительство РФ возлагает большие надежды на малоэтажное строительство

26 июля в пресс-центре ТАСС, состоялась пресс-конференция «Большие планы на малоэтажки: перспективы рынка ИЖС». В пресс-конференции приняли участие Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, директор департамента легкой промышленности и ЛПК Минпромторга РФ Вера Хмырова, и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, вице-президент Segezha Group Маргарита Ли. Представители государства и бизнеса обсудили результаты исследования ДОМ.РФ о состоянии ИЖС в России, перспективы его развития и меры поддержки, включая механизмы стимулирования спроса.

«Благодаря мерам поддержки Минпромторга и Минстроя России мы наращиваем объемы производства деревянных домокомплектов. Это рекордные цифры, которых не было ни в 2022, ни 2021 году, ни ранее. Segezha Group готова удовлетворить запрос общества на экологичные дома. Для людей дерево из премиального строительного материала, переходит в доступный и даже массовый. Спрос на деревянные дома растет. Продукция деревянного домостроения, которая ранее экспортировалась в Европу, теперь остается на внутреннем рынке России и успешно применяется в строительстве ИЖС», - отметила Маргарита Ли.

Также сейчас создается каталог типовых проектов быстровозводимых домов.

«Это позволит отработать технологию, проверить ее на экономическую эффективность, безопасность конструкций, совместить интересы производителей материалов, подрядчиков, банков и потребителей. Каталог - уникальный продукт, аналогов которому в России еще нет. Его реально запустить уже в этом году. Людям надо будет просто выбрать площадь, количество этажей, окон, спален, заказать дом и жить с комфортом», - рассказала Маргарита Ли.

Отвечая на вопросы журналистов о дефиците запчастей к оборудованию иностранного производства, Маргарита Ли заметила, что проблем с импортозамещением нет. На заводе в Соколе фиксировались случаи выхода из строя некоторых деталей, но они были заменены российскими аналогами в самые короткие сроки.

На пресс-конференции также обсуждали создание новых стандартов экожилья, так как вопрос выбора дома имеет огромное значение для каждой российской семьи. Индустриальное деревянное домостроение может стать широко востребованной альтернативой в сфере строительства загородных домов и дач. Например, в панелях CLT сочетаются конструктивная жесткость, огнестойкость, массивность, экологичность, сейсмостойкость и теплоэффективность. Внутри такого дома сохраняется природная фактура и естественная красота дерева.

В своем выступлении Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин привел статистические данные о жилищном строительстве в РФ и в секторе ИЖС, проинформировал о подготовке законопроектов в поддержку развития деревянного домостроения.

«Важная задача - обеспечить гарантированный спрос на домокомплекты со стороны граждан. Это можно будет сделать после принятия законодательных изменений, которые мы подготовили во исполнение поручения Президента России по итогам совещания по поддержке лесной отрасли, и которые планируется принять осенью. В конце года мы получим максимально защищенный и апробированный механизм, который позволит гражданам улучшать жилищные условия за счет покупки индивидуального жилого дома как дополнительной загородной недвижимости, комфортной, технологически продвинутой, качественной, энергоэффективной и приятной для проживания на свежем воздухе», - сообщил Никита Стасишин.

Зам. Министра напомнил, что к развитию сектора ИЖС госведомства шли поступательно. Большую роль сыграли снятие административных барьеров, чёткая работа Росреестра по регистрации объектов, льготные ипотечные программы, защита частных вложений эскроу-счетами для покупки домокомплекта у производителя. Объемы ипотеки, выданные на ИЖС, показали востребованность в качественном и быстром строительстве домов через типовые проекты, которые прошли Главгосэкспертизу. На портале ДОМ. РФ такие проекты уже существуют, технологии сегодня шагнули далеко вперед. Первые многоквартирные два дома из CLT уже построены в Соколе, рассказал Никита Стасишин.

В релевантном исследовании ИЖС принимали участие 45 компаний – это 15% предприятий, работающих на этом рынке. В этой связи заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс оценил высокий потенциал привлечения льготных ипотечных программ для граждан, планирующих строить из деревянных домокомплектов заводским методом. Он отметил созревание в стране необходимых условий для развития нового рынка качественного индивидуального жилья.

Директор департамента Минпромторга Вера Хмырова подчеркнула важность применения CLT-конструкций при строительстве социальных объектов, в том числе для реализации госпрограммы расселения из ветхого или аварийного жилья.

