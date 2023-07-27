Конкурсы на лучшую уху и рыбу горячего копчения пройдут на Вашкинской ярмарке 5 августа

96-летие района отметят жители и гости Вашкинского района 5 августа. В селе Липин Бор по этому поводу пройдет большой праздник с ярмаркой.

В программе мероприятия: концерты творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, конкурсы на лучшую уху и рыбу горячего копчений, открытый поэтический микрофон, конкурсы и игровые площадки для детей. В ярмарке примут участие производители сельскохозяйственной продукции: фермеры, садоводы, огородники и животноводы района.

Завершится праздник фейерверком в 23:00.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Подробную программу мероприятий прилагаем ниже.