Конкурсы на лучшую уху и рыбу горячего копчения пройдут на Вашкинской ярмарке 5 августа

96-летие района отметят жители и гости Вашкинского района 5 августа. В селе Липин Бор по этому поводу пройдет большой праздник с ярмаркой.
В программе мероприятия: концерты творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, конкурсы на лучшую уху и рыбу горячего копчений, открытый поэтический микрофон, конкурсы и игровые площадки для детей. В ярмарке примут участие производители сельскохозяйственной продукции: фермеры, садоводы, огородники и животноводы района.
Завершится праздник фейерверком в 23:00.
Вход свободный.
Возрастных ограничений нет.
Подробную программу мероприятий прилагаем ниже.