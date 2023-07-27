Конкурсы на лучшую уху и рыбу горячего копчения пройдут на Вашкинской ярмарке 5 августа

[ Культура ]

96-летие района отметят жители и гости Вашкинского района 5 августа. В селе Липин Бор по этому поводу пройдет большой праздник с ярмаркой.

В программе мероприятия: концерты творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, конкурсы на лучшую уху и рыбу горячего копчений, открытый поэтический микрофон, конкурсы и игровые площадки для детей. В ярмарке примут участие производители сельскохозяйственной продукции: фермеры, садоводы, огородники и животноводы района.

Завершится праздник фейерверком в 23:00.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Подробную программу мероприятий прилагаем ниже.

Фото: https://vk.com/club85954680
Фото: https://vk.com/club85954680
Фото: https://vk.com/club85954680
Фото: https://vk.com/club85954680
Теги: ярмарка праздник фейерверк концерты конкурсы
 

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Конкурсы на лучшую уху и рыбу горячего копчения пройдут на Вашкинской ярмарке 5 августа
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