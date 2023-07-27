ФСБ раскрыла коррупционную схему Росгвардии на сотни миллионов рублей. Сговор был обнаружен при закупке комплексов разминирования «Аракс» по завышенной стоимости на 227 млн руб..

Об этом сообщил бывший советник главы Росгвардии, председатель комитета Госдумы по информационной политике Хинштейн. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела о мошенничестве из-за ущерба бюджету.

«Установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО «Комплексные системы»). В результате — комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене», — написал Хинштейн.

Ущерб бюджету составил 227 млн рублей. Задержаны начальник управления жилищной политики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела департамента реализации госпрограмм Игорь Елисеев, гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков.