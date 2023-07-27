В Череповце посетитель ночного клуба избил женщину, которой до этого предлагал стать его второй женой

[ Общество ]

В Череповце суд вынес приговор 55-летнему уроженцу Азербайджанской ССР, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью случайной знакомой.

Установлено, что в феврале 2023 года потерпевшая поссорилась с сожителем и поехала в ночной клуб, где познакомилась с подсудимым. Тот угощал её спиртным и предлагал стать его второй женой. В какой-то момент женщина поняла, что опьянела и попыталась незаметно уйти. Проводить её вызвался ещё один посетитель клуба, что стало поводом для ревности обвиняемого.

«Увидев, что его недавняя спутница ушла с мужчиной, темпераментный кавалер догнал их и нанес женщине один удар кулаком в лицо, причинив открытую проникающую черепно-мозговую и челюстно-лицевую травму в виде ушиба головного мозга с переломами лобной кости, решетчатой кости, переломами костей носа и носовой перегородки, ссадинами и гематомами на лице, которые в комплексе по признаку опасности для жизни расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После удара у потерпевшей остался на носу шрам, который, как она считает, её обезображивает и исправить его можно только с помощью пластической хирургии.

«Подсудимый вину признал. Суду пояснил, что разозлился на потерпевшую из-за того, что она его бросила и даже не предупредила о своем уходе», - также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

В качестве наказания осуждённому назначено три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Гражданский иск по делу заявлен не был.

Теги: ночной клуб спиртное ссора избиение вред здоровью суд приговор
 

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