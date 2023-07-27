Кузнецы из разных регионов России приедут в Устюжну на фестиваль-конкурс «Железное поле»

Кузнецы из разных регионов России съедутся в Вологодскую область на фестиваль-конкурс «Железное поле», который пройдет в Устюжне 4 и 5 августа
Этот фестиваль кузнечного мастерства проходит ежегодно в рамках Поздеевской ярмарки и дня города Устюжны в первые выходные августа.
– Устюжна – это небольшой городок, утопающий в зелени сосновых боров и парков сирени, сохранивший колоритную застройку купеческой поры. Расположен город на живописном берегу реки Мологи, впадающей в Рыбинское водохранилище.
Еще в 16-м веке Устюжна стала известным оружейным центром Русского государства. В период Северной войны в городе открылись многочисленные железоделательные заводы, работавшие для оснащения всего российского флота. Веками Устюженские кузнецы ковали победу Русской армии.
В наши дни Устюжна Железопольская снова собирает лучших кузнецов на фестивале «Железное поле», – говорят о мероприятии организаторы.
В рамках фестиваля пройдут конкурсы мастеров в нескольких номинациях:
- «Хороший нож в хозяйстве гож!» (изготовление ножа, оценивается качество и сложность, приемы кузнечного ремесла и сама рукоятка),
- «Топор точеный – что человек ученый!» (оценивается качество работы, приемы, художественный замысел топора, в том числе и само топорище),
- «Если ты со сноровкой – украшай дом ковкой» (кованный декор, подсвечники, предметы быта, картины и т.д).
Помимо этого, мастера примут участие в конкурсе на изготовление писчего пера «Куй перо – чернильницу найдем!»
Посетителей фестиваля ждут ярмарка, конкурсы, концерты народные игры и мастер-классы.
Подробную программу прилагаем ниже.
Вход свободный.
Возрастных ограничений нет.