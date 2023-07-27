Летний фестиваль «Преображение» пройдет в усадьбе Спасское-Куркино 19 августа. Праздник приурочен к престольному празднику храма Преображения Господня села Куркино.

– В этот день мы хотим поделиться историей возрождения усадебного комплекса, поблагодарить всех причастных и помечтать о будущих свершениях! Приглашаем гостей созерцать красоту дворянского гнезда и созидать наше культурное наследие! – рассказывают организаторы.