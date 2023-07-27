ОАО РЖД планирует верифицировать пассажиров по лицам

ОАО РЖД, Минцифры и Минтранс планируют в начале 2024 года провести эксперимент, который позволит пассажирам поездов дальнего следования подтверждать свою личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов. Пишет Коммерсантъ.

В Центре биометрических технологий Коммерсанту подтвердили, что «прорабатывается возможность применять ГИС ЕБС для подтверждения личности при посадке на поезд».

Там уточнили, что «использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены». В ОАО РЖД “Ъ” сказали, что «вопрос использования биометрических сервисов пока изучается».

В Минцифрах считают, что биометрия поможет тем пассажирам, которые забыли паспорт и не смогли сесть на поезд. К тому же это должно повысить удобство пассажиров.

В июне вступил в силу закон «О единой биометрической системе (ЕБС)», который регулирует процедуру использования биометрии граждан — слепков лиц и голосов. Компании, собирающие биометрию в свои системы, должны передать данные в ЕБС, оператором которой выступает ЦБТ. В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что «порядка 70 млн граждан сдали биометрию».