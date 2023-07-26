В Вологодской области в третий раз заплатят охотникам деньги за добытого волка

[ Общество ]

Власти Вологодской области готовы заплатить охотникам за добытого волка. Общая сумма выплат составит 314 тысяч рублей и будет распределена согласно заявлениям между 35 охотниками. Это уже третьи выплаты с начала года.

Волк – опасный хищник, один из главных переносчиков бешенства и трихинеллеза. Все добытые особи обязательно проверяются ветеринарными службами на предмет наличия инфекций. Зимой волки приближаются к населенным пунктам, охотятся на собак, нападают на скот, значительный урон наносят поголовью диких копытных.  

«Безусловно, контролировать численность волка необходимо. Хищник представляет реальную угрозу для безопасности людей, особенно в отдаленных населенных пунктах. Огромную роль здесь играют охотники. Добыча волка сопряжена с колоссальными затратами времени, труда и средств. Слаженная работа охотничьих бригад позволяет сдерживать численность серого хищника, - рассказал начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын. - Правительство области стимулирует добычу зверя. Это не только выплата премий, но и льготное получение разрешений на добычу копытных. Так, волчатники получили 30 разрешений на добычу кабана в предстоящем сезоне охоты. За двух добытых серых хищников охотники смогут получить разрешение на добычу лося».

Сезон охоты на волка стартует 1 августа и завершится уже в следующем году, 31 марта.

Теги: волки охота
 

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