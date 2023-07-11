Экскурсии по выставке абстрактной живописи пройдут в Вологде 29 и 30 июля

Две экскурсии по выставке «Абстракция. Загадки субъективной реальности» пройдут в Вологодской областной картинной галерее 29 и 30 июля.

Напомним, выставка абстрактной живописи открылась недавно в главном здании галереи. Здесь представлены работы современных российских художников, среди которых авторы не только из столичных городов страны – Москвы и Санкт-Петербурга, но и вологжане. Коллекция формировалась в галерее постепенно, работы поступали как от самих авторов, так и передавались в дар их родственниками.

– Значительным событием для музеев провинции в начале 2000-х годов стала акция «Дары московских художников», которая включала в себя безвозмездную передачу в государственные фонды произведений известных авторов-новаторов. Так в Вологду попали работы Татьяны Сельвинской, Владимира Панкратова, Александры Лукашевкер. После персональных и групповых выставок, проходивших в залах вологодской галереи, в собрании музея появились произведения Натальи Ситниковой, Валерия Блохина, Дмитрия Санжиева, вологжан – Александра Пантелеева, Александра Пестерева и проживавшего одно время в Вологде – Яна Крыжевского, – рассказывают сотрудники галереи.

Экскурсии пройдут 29 июля в 14:00 и 30 июля в 12:00 в главном здании Вологодской картинной галереи по адресу: Мира, 34.

Выставка продолжит работу до 24 сентября.

Возрастные ограничения: (12+).