В Череповце суд расторг фиктивный брак, заключенный еще в 1995 году

В Череповце суд по иску прокуратуры расторг фиктивный брак местной жительницы с иностранцем.

Установлено, что брак был заключён ещё в 1995 году. Мужчина – уроженец ближнего зарубежья, которому тогда было 23 года – женился на 24-летней череповчанке, чтобы получить разрешение на временное проживание на территории РФ. В дальнейшем супруги не жили вместе, не вели общего хозяйства и фактически не создавали семью.

«Более того установлено, что мужчина, находясь в браке с гражданкой Российской Федерации, в 2013 году заключил брак с другой женщиной – гражданкой одной из стран ближнего зарубежья, с которой имеют общего ребенка», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Установив признаки фиктивности данного брака, прокуратура обратилась в суд с иском о его расторжении. Суд удовлетворил требования ведомства в полном объёме. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.