Житель Кадуя украл деньги с чужой банковской карты, убедив работника банка в том, что является ее владельцем

В Кадуе суд вынес приговор 28-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в краже денег с чужой банковской карты.

Установлено, что 28 августа 2022 года подсудимый, находясь в деревне Дедовец, нашёл на обочине дороги рюкзак, принадлежащий потерпевшему. Внутри он нашёл сотовый телефон с установленным на нём банковским приложением и привязанную к нему банковскую карту. На счету потерпевшего было 80 989 рублей, которые обвиняемый решил похитить.

«После подъехал к банкомату в п.Хохлово Кадуйского района и попытался снять с банковской карты денежные средства в сумме 75000 рублей. Данная операция банком была заблокирована. Предприимчивый мужчина не стал отступать, а позвонил по телефону в службу поддержки и, введя в заблуждение сотрудника о том, что является владельцем банковской карты, снял ограничительные меры по банковской карте», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Затем подсудимый снял с карты потерпевшего 50 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Мужчина признал вину и возместил ущерб. С учётом непогашенной судимости его приговорили к одному году колонии строгого режима.