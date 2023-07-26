Бесплатные консультации психолога, логопеда и дефектолога могут получить жители Вологодской области

Бесплатную психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь по вопросам развития, воспитания и обучения детей в возрасте от 0 до 18 лет жителям Вологодской области оказывают педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи и социальные педагоги региональных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

– В регионе созданы условия для получения родителями бесплатной психологической помощи и поддержки благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», – говорит замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина. – Региональные центры оказывают услуги психолого-педагогической диагностики, консультирования, коррекционно-развивающей работы с детьми. С 2019 года по сегодняшний день оказано уже более 140 тысяч консультаций для почти 95 тысяч родителей.

Сейчас, например, для многих родителей важны вопросы адаптации к детскому саду или школе, как вернуться в учебный ритм после продолжительных летних каникул, как повысить у ребенка мотивацию учиться и как наладить внутрисемейные отношения с подростками. Специалисты помогут справиться с проблемами в учебе, поведении и общении у детей, найти способы преодоления трудностей, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Получить бесплатную консультацию можно очно или дистанционно в каждом муниципалитете. Выбрать удобное место и время можно на сайте муниципалитата или по телефонам (8172) 53-03-70 (Вологда), (8202) 57-10-70 (Череповец), 8-900-509-57-56 (Тотьма), (81738) 2-79-74 (Великий Устюг).

Помимо этого, в Вологодской области работают горячие линии по вопросам создания условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью - 8-900-553-40-22 (Вологда, вторник и четверг с 9:00 до 12:00); 8 (202) 57-60-24 (Череповец, вторник и четверг с 14:00 до 16:00).

Анонсы тематических онлайн-консультаций специалистов региональных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи можно найти в сообществах центров в социальной сети «ВКонтакте»: Вологда, Череповец, Тотьма, Великий Устюг.