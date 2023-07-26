В Великом Устюге трехлетний ребенок госпитализирован в больницу после падения из окна

[ Происшествия ]

В Великом Устюге следователи проводят проверки по факту падения трехлетнего ребенка из окна. 

По данным следствия, около 12 часов 26 июля 2023 года 3-летний мальчик, за которым присматривала мать, взобрался на подоконник окна комнаты и выпал с высоты 2 этажа через открытое окно. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. В момент падения мамы в комнате не было.

"В настоящее время следствием завершен осмотр места происшествия, осуществляется сбор сведений, необходимых для принятия процессуального решения.Следственный комитет России в очередной раз обращает внимание родителей на то, что только бдительное отношение к своим собственным детям поможет избежать происшествий. Для предупреждения таких несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог попасть на подоконник. Необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. Взрослым при проветривании помещений необходимо находиться рядом со своими детьми", - сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области. 
 

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