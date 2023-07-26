Череповчанин получил условный срок за хищение самовара и спиртовой настойки из дома отца

В Шексне суд вынес приговор 36-летнему местному жителю и его знакомому из Череповца, признанным виновными в кражах, сообщает газета «Звезда».

Установлено, что в конце марта шекснинец вскрыл дверь в сарай рядом с домом на улице Ленина и похитил оттуда самовар и различный бензоинструмент. В начале апреля он вернулся на место преступления и украл из того же сарая газонокосилку.

«Успех придал уверенности. И на дело по проторенной дорожке он отправился уже не один, а с приятелем, да еще и средь бела дня. В этот раз они спилили врезной замок и похитили 5 бутылок спиртовой настойки и продукты питания»,- говорится в сообщении издания.

После мужчины влезли в соседний дом и украли оттуда электрическую косу, набор для игры в нарды, велосипед и телевизор с приставкой.

«В судебном заседании подсудимые виновными себя в совершении преступлений признали полностью. Как оказалось, один из них является сыном хозяина дома. Отец проживает в Череповце. Исковые требования, заявленные в ходе следствия на сумму 61 000 руб., отец поддержал и попросил удовлетворить. Более того, настаивал на назначении самого строго наказания, раз уговоры одуматься не помогают», - также говорится в сообщении «Звезды».

Вторая потерпевшая пояснила, что пользуется домом как дачей. Сумму ущерба она оценила в 30 тысяч рублей, но сообщила, что все похищенные вещи ей вернули.

Шекснинцу суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Второму осуждённому назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.