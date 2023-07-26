Внешнюю часть реставрации храма Сретения Господня в Вологде планируют завершить в октябре

Завершены подготовительные работы и началась реставрация храма Сретения Господня, который находится в Вологде напротив Соборной горки, по адресу: Набережная 6-й Армии, 85.

Этот храм был построен в 1731 году и пригнан объектом культурного наследия федерального значения.

– За три месяца на объекте проведен ремонт стропильной системы, деревянные конструкции кровли обработаны огнеупорным составом, выполнено инъектирование и гидроизоляция фундамента, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

По словам председателя Комитета по охране объектов культурного наследия области Елены Кукушкиной, провести эти работы было крайне важно, чтобы сохранить здание от дальнейшего разрушения.

Сейчас рабочие зачищают и красят покрытие кровли, занимаются покраской барабанов в верхней части храма.

– Наибольшую сложность представляют работы по сохранению и воссозданию лепнины и изразцов на фасадах. Утраченные изразцы воспроизведут мастера из Кириллова. Фасадные работы планируется завершить до конца октября, покрасят здание в будущем году. Внутри храма восстановят кладку, лепной декор на сводах, крыльцо и деревянную лестницу, пострадавшие от пожара в 2014 году. Исторический деревянный пол приведут в порядок, – говорится в сообщении.

В этом году в восстановление памятника вложат 3,5 миллиона рублей. Эти средства собраны благотворительным фондом, надзор за их расходованием осуществляет Попечительский совет под руководством губернатора региона – Олега Кувшинникова.

– Этот уникальный храм, выделяющийся среди других своей архитектурой, стал первым объектом попечения Фонда. Выбор обусловлен тем, что у нас есть научно-проектная документация с историко-культурной экспертизой для проведения реставрационных работ, – отметил Губернатор. – Мы понимаем, что у Фонда есть ресурсы приступить к сохранению церкви благодаря вложениям меценатов, которые заинтересованы в восстановлении наших православных святынь. Имя каждого благотворителя войдет в историю этой церкви. Я сам с удовольствием принимаю участие в благом деле своими средствами и буду продолжать помогать.

Сообщается, что благотворительный фонд «Наследие Русского Севера» учрежден в сентябре 2021 года по инициативе жителей для проектирования и проведения ремонта и реставрации объектов культурного наследия. В Попечительский совет фонда вошли представители крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, Комитета по охране объектов культурного наследия области, Правительства области. Председателем совета избран губернатор Олег Кувшинников.

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва поблагодарил всех, кто внес посильный вклад в восстановление Церкви Сретения и отметил, что этот храм имеет особое значение: помимо того, что он является одной из архитектурных доминант в центре Вологды, в его архитектуре сочетаются русское барокко и традиционное русское узорочье 17 века. Это единственный храм в Вологде, настолько богато украшенный лепниной и изразцами.

На данный момент в список первоочередных объектов попечения входят семь храмов.

По словам губернатора, этот перечень будет расширяться с увеличением количества благотворителей и меценатов. Стать благотворителем может каждый, реквизиты для перечисления пожертвований указаны на сайте фонда.