Лекция про историю железнодорожного вокзала пройдет в Вологде 2 августа

[ Культура ]

Лекция про историю вологодского железнодорожного вокзала пройдет в городской библиотеке «Книжный экспресс» 2 августа.

Мероприятие приурочено к Дню железнодорожника. Прочтет лекцию Лилия Сенченко, пресс-секретарь Вологодского региона СЖД.

– Познакомимся с историей железнодорожного вокзала, узнаем, когда было построено здание вокзала и почему возникла путаница с датой его строительства, – говорится в анонсе мероприятия. – Познакомимся с копиями уникальных документов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве.

Также участники посмотрят известные и редкие снимки вокзала разных лет; узнают, какого цвета был вокзал первоначально; сколько раз его достраивали и почему мы не знаем имени архитектора.

Начало лекции 2 августа в 18:00 в библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Теги: лекция вокзал железная дорога история архитектура дома-памятники
 

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Лекция про историю железнодорожного вокзала пройдет в Вологде 2 августа