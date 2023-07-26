Лекция про историю железнодорожного вокзала пройдет в Вологде 2 августа

Лекция про историю вологодского железнодорожного вокзала пройдет в городской библиотеке «Книжный экспресс» 2 августа.

Мероприятие приурочено к Дню железнодорожника. Прочтет лекцию Лилия Сенченко, пресс-секретарь Вологодского региона СЖД.

– Познакомимся с историей железнодорожного вокзала, узнаем, когда было построено здание вокзала и почему возникла путаница с датой его строительства, – говорится в анонсе мероприятия. – Познакомимся с копиями уникальных документов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве.

Также участники посмотрят известные и редкие снимки вокзала разных лет; узнают, какого цвета был вокзал первоначально; сколько раз его достраивали и почему мы не знаем имени архитектора.

Начало лекции 2 августа в 18:00 в библиотеке «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

