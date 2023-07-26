Житель Череповца задушил сожительницу из ревности

[ Происшествия ]

В Череповце возбуждено уголовное дело по факту убийства 42-летней местной жительницы. В совершении преступления подозревается её 40-летний ранее судимый сожитель.

«Ранним утром 23 июля 2023 года жилец дома, расположенного на ул. Архангельская в г. Череповец, обнаружил в своем подъезде тело женщины с признаками насильственной смерти, о чем сообщил в экстренные службы», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Установлено, что накануне потерпевшая выпивала с подозреваемым. Мужчину задержали и он признался в содеянном. По версии следствия, в ночь на 23 июля он задушил потерпевшую из ревности.

 Суд заключил подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области
 

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