Поэтессе Ольге Фокиной вернули скамейку при вмешательстве властей и общественности

Поэтессе Ольге Фокиной вернули подаренную ранее скамейку благодаря вмешательству общественности и властей.

Напомним, вологжане обратили внимание, что пропала скамейка, подаренная поэтессе Ольге Фокиной на 85-летие осенью прошлого года.

Оказалось, что председатель ТСЖ «Октябрьская, 10» Татьяна Прилежаева распорядилась убрать скамейку в подвал. Татьяна Юрьевна сослалась на нормы бытоустройства, по которым скамейки должны стоять не ближе 10 метров от окон жилого дома, и предложила Ольге Фокиной самостоятельно выносить тяжелую скамейку из подвала на время прогулок, а потом заносить обратно.

По словам Татьяны Прилежаевой, жильцы дома могут пожаловаться, что она не соблюдает нормы. Однако никаких документальных доказательств таких жалоб она не предоставила. Татьяна Юрьевна говорила, что лично у нее отношения с Фокиной прекрасные, она ее уважает, и сама выставила для поэтессы, живущей на пятом этаже, свои стулья на каждом этаже, чтобы Ольга Александровна могла отдыхать.

Возмущенные вологжане попробовали договориться с председателем ТСЖ, но женщина была непреклонна. Она требовала показать ей документы, на основании которых скамейка может стоять у подъезда Ольги Фокиной. Тогда инициативная группа вологжан обратилась в несколько инстанций, чтобы найти такие документы.

Даже губернатор Вологодской области вмешался в историю с установкой этой скамейки:

– По информации Государственной жилищной инспекции и председателя ТСЖ, в ближайшее время представители Управления культуры и администрации г. Вологды выедут на адрес для определения возможного места установки скамейки. По результатам выезда будет запланировано её дальнейшее обустройство, – сообщил Олег Кувшинников.

Однако, когда депутат Законодательного собрания Марина Денисова, а также и. о. замначальника профильного департамента администрации города Александр Борисовский принесли документы, в которых говорилось, что в этом дворе по проекту должны быть установлены восемь скамеек, и что это никак не противоречит Жилищному Кодексу РФ, председатель ТСЖ отказалась им верить. Об этом случае рассказывало издание «Вологда-Поиск».

– Татьяна Юрьевна тогда сказала, что документы липовые. И что она не даст ключ от подвала, – рассказала результаты этой встречи NewsVo вологжанка Елена Титова.

Накануне, 25 июля, во двор дома №10 по улице Октябрьской, где живет поэтесса, пришла делегация представителей власти во главе с депутатом Мариной Денисовой.

– Председатель сказала, что подвал она открывать не будет, все это было заявлено при Ольге Александровне (Фокиной – ред.)… – рассказала NewsVo Елена Титова. – Инга (дочь поэтессы – ред.) искала ключи, ни один не подошел… В 5 часов уже пошли (представители власти и общественности – ред.) по жильцам в поисках ключей. И вдруг вышли вместе с Татьяной Юрьевной Прилежаевой. Первый вопрос ко мне: как я попала в подвал в июне (когда первый раз сфотографировала скамейку, стоящую в подвале, а не у подъезда – ред.). Видимо, Татьяна Юрьевна до последнего сопротивлялась. «У Титовой, значит, ключ есть, ведь она в подвале была». Я объяснилась, что проходила в июне во двор, заглянула в открытую дверь и увидела скамейку, подождала, чтоб спросить, но не было никого, зашла, проверила на предмет тяжести и сфотографировала. Потом уже ждала во дворе, закрывал подвал мужчина. Когда я его описала, Татьяна Юрьевна кивнула: «Это слесарь». И пошла открывать подвал своим ключом.

В итоге, на этот раз скамейку всё же установили и прикрепили болтами к асфальту.

Представители власти пояснили собравшимся, что скамейка теперь находится на балансе города и что на этом месте она будет стоять круглый год.