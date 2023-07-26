Наталия Шустик стала двукратным призером Всероссийских соревнований по спортивному метанию ножа

Наталия Шустик - двукратный призер Всероссийских соревнований по спортивному метанию ножа

Соревнования прошли в Москве с 21 по 24 июля. В этом году в них приняли участие 140 спортсменов из 25 регионов России в возрастных группах: мальчики и девочки (10-11 лет, 12-13 лет), юноши и девушки (14-15 лет, 16-17 лет), мужчины и женщины.

Вологжанка Наталия Шустик завоевала две бронзовых медали среди женщин. Она стала третьей на дистанции 4 метра с результатом 355 баллов и на дистанции 6 метров с результатом 140 баллов.