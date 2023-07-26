Вологжанин стал участником смертельного ДТП в Ленинградской области

Житель Вологодской области попал в ДТП на 110-м километре трассы «Кола» в Ленобласти, сообщает 47channel. Один человек погиб и один получил тяжёлые травмы.

По данным издания, инцидент произошёл 25 июля в 16:15. 42-летний вологжанин за рулём грузовика «Вольво» с полуприцепом двигался в сторону Мурманска и врезался в автомобиль «Мерседес», который двигался в том же направлении. От удара легковушка влетела в другой стоявший на светофоре грузовик.

В результате аварии 35-летняя женщина-водитель «Мерседеса» из Санкт-Петербурга скончалась от полученных травм на месте происшествия. Её 49-летний пассажир получил различные травмы. Его состояние оценивается как тяжёлое.

«Известно, что 42-летний водитель грузовика «Вольво» в 2023 году 35 раз нарушал правила дорожного движения. 32 нарушения связаны с превышением скорости», - говорится в сообщении 47channel.

Возбуждено уголовное дело. В отношении вологжанина составили административный протокол и поместили его в изолятор.