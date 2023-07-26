Житель Череповца прошел 150 тысяч шагов за сутки

Житель Череповца Александр Дудочкин прошел 150 тысяч шагов за сутки. Ранее он уже ставил рекорд в 100 тысяч шагов, участвуя в корпоративном конкурсе АО "Апатит" «Летний кубок ходоков 3.0».

А теперь у него новое достижение. Он хотел еще раз проверить свои силы и обойти коллегу из Ам-1. Пишет газета "Химик".

"Хотел сделать рекорд максимально прозрачным – записывал треки, видеообращения с фиксацией результата. Гулял по Зашекснинскому, Южному шоссе, Архангельскому мосту. Сначала все шло очень бодренько: 7-8 тысяч шагов за час, старался держать один темп, так ходить легче. В районе полудня пришел домой, там меня ждали. Знаете, как на гонках каких-нибудь, когда быстро машинам меняют колеса и т.д. Так и в семье: старший сын ставит заряжаться телефон, у супруги уже обед на столе… Подкрепился – и снова выдвинулся. Так и ходил до полуночи, вечером жена гуляла со мной. Скажу так: рад своему честному результату, доволен собой. Спасибо тем, кто придумал и организовал соревнование", - говорит Александр.

Специалисты ВОЗ считают, что людям от 18 до 64 лет в день необходимо 20 минут ходьбы без перерыва и 75–150 минут интенсивной нагрузки в неделю, например фитнеса, йоги, силовых тренировок, аэробики и так далее.

По данным Международного журнала поведенческого питания и физической активности, взрослым мужчинам и женщинам достаточно сделать по 7000–11000 шагов ежедневно, чтобы сохранить хорошую физическую форму. А ВОЗ считает, что норма в 5000 шагов (это примерно 2,5 км в день) является приемлемой для городских жителей.