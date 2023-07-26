Житель Вологды повстречал на улице Саммера гадюку

Вологжанин встретился с гадюкой прямо на улице областной столицы.

Мужчина взял ее на лопату и снял на видео.

"Вот такую змеюку встретил в конце ул. Саммера, приползла в частный сектор. Похожа на гадюку", - написал вологжанин в социальных сетях.

В МЧС сообщают, что в Вологодской области встречается всего лишь три вида змей: гадюка, уж и медянка. Два последних вида не ядовиты. Уж – чёрный, и его легко отличить от других по ярким желтым пятнам на голове. Медянка чаще всего медно-желтого или коричневого цвета.

А вот гадюка - серого, желтовато-коричневого или черного цвета. Она представляет наибольшую опасность для людей. Хотя в норме укус обыкновенной гадюки не смертелен, но надо помнить, что последствия неправильного лечения укуса могут быть опаснее самого укуса.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при укусе змеи.

Нельзя делать следующее:

- накладывать на пораженную конечность жгут (сама процедура опасна, а в случае укуса приводит к серьезным местным поражениям — некрозам и т.п.);

- прижигать место укуса;

- обкалывать место укуса раствором марганцовки;

- делать разрезы;

- употреблять алкоголь внутрь.



Адекватные меры помощи таковы:

- не волноваться, обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении;

- в первые секунды после укуса начать отсасывать яд;

- ранку продезинфицировать, наложить стерильную повязку, которую по мере развития отека периодически ослаблять;

- давать пострадавшему больше пить.



В любом случае необходимо доставить больного к врачу.