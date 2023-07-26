Житель Вологды повстречал на улице Саммера гадюку

[ Общество ]

Вологжанин встретился с гадюкой прямо на улице областной столицы. 

Мужчина взял ее на лопату и снял на видео. 

"Вот такую змеюку встретил в конце ул. Саммера, приползла в частный сектор. Похожа на гадюку", - написал вологжанин в социальных сетях.

змеи

В МЧС сообщают, что в Вологодской области встречается всего лишь три вида змей: гадюка, уж и медянка. Два последних вида не ядовиты. Уж – чёрный, и его легко отличить от других по ярким желтым пятнам на голове. Медянка чаще всего медно-желтого или коричневого цвета.

А вот гадюка - серого, желтовато-коричневого или черного цвета. Она представляет наибольшую опасность для людей. Хотя в норме укус обыкновенной гадюки не смертелен, но надо помнить, что последствия неправильного лечения укуса могут быть опаснее самого укуса.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при укусе змеи.
Нельзя делать следующее:
- накладывать на пораженную конечность жгут (сама процедура опасна, а в случае укуса приводит к серьезным местным поражениям — некрозам и т.п.);
- прижигать место укуса;
- обкалывать место укуса раствором марганцовки;
- делать разрезы;
- употреблять алкоголь внутрь.

Адекватные меры помощи таковы:
- не волноваться, обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении;
- в первые секунды после укуса начать отсасывать яд;
- ранку продезинфицировать, наложить стерильную повязку, которую по мере развития отека периодически ослаблять;
- давать пострадавшему больше пить.

В любом случае необходимо доставить больного к врачу.

Теги: змеи гадюка
 

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