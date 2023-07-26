В Вологодской области за неправомерные действия при банкротстве дисквалифицирован арбитражный управляющий

За повторное нарушение Закона о банкротстве в Вологодской области арбитражный управляющий дисквалифицирован на 6 месяцев.

В суд с заявлением о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности обратилось Управление Росреестра по Вологодской области. По мнению Росреестра управляющий Громов А из СРО ААУ «Содружество» неправомерно действовал при банкротстве ООО «Антарес-ЭнергоСистем».

Ему вменяется часть 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ.

Суд установил факты пренебрежительного отношения конкурсного управляющего к требованиям публичного права в сфере законодательства о банкротстве. Во-первых, это необращение в суд с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Во-вторых, неисполнение обязанности по проведению собраний кредиторов (комитетов кредиторов) и представлению отчета о своей деятельности. В-третьих, невнесение в установленные сроки в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве информации о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления и судебных актов о его пересмотре.

Учитывая, что ранее арбитражный управляющий уже привлекался к административной ответственности суд назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд решение суда оставил без изменения.