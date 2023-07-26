Вологодский «Олимп» одержал победу над «СШ №13» из Ярославля в Первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» среди юношей до 17 лет.

На перерыв команды ушли при счёте 0:1 в пользу гостей. Во втором тайме вологжане в течение двенадцати минут трижды поразили ворота соперника и одержали победу - 3:1. Свой очередной мяч забил Елисей Снегирёв. Для 15-летнего юноши этот гол стал уже 17-м в сезоне. В гонке бомбардиров он идёт на первом месте. Также голы на свой счёт записали Иван Вайганов и Андрей Сергеев. Для обоих футболистов эти забитые мячи стали первыми в сезоне.

После этой победы «Олимп» вернул себе первую строчку турнирной таблице. В следующем туре команда Дениса Кубасова сыграет против своих главных преследователей, ДЮСШ РППК из Рыбинска. Обе команды имеют сейчас по 16 очков, но у футболистов из посёлка Майским есть одна игра в запасе. Очное противостояние между командами пройдёт 1 августа.