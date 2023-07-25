В Вологодской области разогналась годовая инфляция

Годовая инфляция в Вологодской области в июне увеличилась до 3,59% после 2,50% месяцем ранее. Годовой темп прироста цен в регионе сложился выше, чем в целом по стране (3,25%) и практически на уровне значения по Северо-Западному федеральному округу (3,62%). Сообщают в ЦБ РФ.

Ускорение инфляции в регионе в основном обусловлено ростом потребительской активности, переносом в цены возросших, в том числе из-за ослабления рубля, издержек производителей и снижением предложения отдельных товаров.

В июне возросли на 1,01% цены на продовольственные товары после снижения на 0,41% в предыдущем месяце.

Из-за роста курса валюты выросла стоимость импортных овощей. Подорожали морковь и капуста, также перестала снижаться цена на картофель. Это связано с исчерпанием запасов прошлогоднего урожая. Фрукты также перестали снижаться в цене.

"Стабильный рост внутреннего производства овощей закрытого грунта в целом по стране обеспечил сезонное удешевление тепличных овощей в текущем году уже в мае. Годом ранее значительное снижение цен пришлось на июнь. Вследствие такого смещения сезонности годовой рост цен на помидоры в июне 2023 года ускорился, а огурцы подорожали в годовом выражении после удешевления месяцем ранее", - сообщают в ЦБ РФ.

Из-за подорожания кормов возросли издержки производителей мяса и продуктов, что в итоге привело к подорожанию куры, свинины и фарша. Дополнительным фактором удорожания курицы стало снижение ее предложения в регионе из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации в одном из регионов-поставщиков.

Темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился до 1,85% после 0,47% в мае.

"В результате оживления потребительской активности на фоне ограниченного предложения и ослабления рубля легковые автомобили стали дороже, чем год назад. Кроме того, годовой рост цен на новые отечественные машины ускорился вследствие переноса в цены возросших издержек автопроизводителей на перестройку производственных цепочек".

В ЦБ отмечают, что спрос замедлил цены на строительные материалы. Также одной из причин замедления снижения годового показателя по обрезным доскам стал эффект низкой базы: в июне прошлого года наблюдалось расширение предложения пиломатериалов на внутреннем рынке из-за сокращения экспорта.

На топливном рынке спрос превышал предложение. В результате оптовые цены на бензин выросли. Это, в свою очередь, повлекло ускорение роста цен на него в рознице. При этом годовой темп прироста цен на топливо оставался несколько ниже общей инфляции.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в июне сократился до 11,35% после 11,62% месяцем ранее.

Инфляция в России продолжила расти, достигнув в июне 3,25% (месяцем ранее – 2,51%). Ценовое давление постепенно усиливалось в связи с расширением потребительского спроса. В ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года показатель годовой инфляции продолжит повышаться. Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.