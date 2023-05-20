Под Вологдой автомобиль врезался в ограждение моста

20.05.2023 [Происшествия]

В посёлке Кувшиново Вологодского района автомобиль «Инфинити» врезался в ограждение моста, сообщает районная газета «Маяк».

Инцидент произошёл утром 20 мая. По данным издания, молодой водитель не справился с управлением.

В ДТП никто не пострадал.

Тэги: ДТП
фото из группы газеты "Маяк" в соцсети

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