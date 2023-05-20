Вологжанка завоевала бронзу на всероссийских детских соревнованиях по плаванию

Вологжанка Екатерина Беляева завоевала бронзовую медаль в многоборье на Всероссийских детских соревнованиях по плаванию «Весёлый дельфин».

По сумме трех дистанций (800 м. вольным стилем + 200 м. комплексным плаванием + 100 м. баттерфляй) спортсменка СШОР «Витязь» набрала 1583 очка и заняла третье место среди девочек 11-12 лет.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 15 по 19 мая. В этом году сборная Вологодской области в общекомандном зачете заняла рекордное 32 место среди 67 команд. Это лучший результат нашей команды за шесть последних лет. В сборную области вошли спортсмены «Витязя»: юноши Илья Александров, Никита Игнашев, Леонид Кудрявцев и Иван Долгушов. В состав команды девушек вошли Екатерина Беляева и Ирина Полетаева.

Все эти спортсмены тренируются у Анастасии Ислямовой.