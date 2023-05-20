Волонтер из Череповца погиб в Санкт-Петербурге при загадочных обстоятельствах

20.05.2023 [Происшествия]

37-летний житель Череповца Антон Светлов скончался в больнице Санкт-Петербурга, сообщает 35media.ru со ссылкой на родственников мужчины.

По данным издания, в мае 2023 года он возвращался из Мариуполя, где с друзьями организовывал питание для жителей города, строителей и волонтёров. Путь домой лежал через Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

«2 мая Антон должен был сесть на поезд до Череповца в Санкт-Петербурге в 10 утра. Но перестал выходить на связь ещё 1 мая. Последнее сообщение от него пришло в районе 5 вечера, а после — уже никаких ответов на смс и звонки», — рассказали журналистам «35медиа» друзья и родные погибшего.

Когда Светлов не приехал в Кадуй, где его должны были встретить, родственники написали заявление о пропаже человека, а после обратились в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге и стали обзванивать больницы города. В одной из них им рассказали, что утром 4 мая к ним поступил человек в бессознательном и крайне тяжёлом состоянии.

«Как рассказали медики, на его теле были множественные гематомы, отказали внутренние органы. А также, что Антон больше суток пролежал на холодной земле, и его случайно подобрала машина скорой помощи», — также рассказали родные Антона.

Мужчину нашли около госпиталя ветеранов войн на улице Бакунина: «скорую» вызвала прохожая.

«В ночь на 9 мая сердце Антона перестало биться. В заключении медэкспертов так и указано — скончался от остановки сердца. Антона Светлова похоронили 15 мая на кладбище в Шекснинском районе. Обстоятельства его гибели так и остаются невыясненными. При мужчине не было никаких вещей, в том числе, банковской карты и крупной суммы денег», — говорится в сообщении 35media.ru.

Родственники Светлова написали заявление в полицию. Дело передали в местный следственный комитет.

Тэги: гибель человека, волонтеры
фото с сайта 35media.ru

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области обнаружено фантомное рыбное производство
От 180 до 13 тысяч рублей: администрация Вологды раскрыла информацию о заработных платах руководителей муниципальных предприятий
В Вологде загорелись склады на Льнокомбинате
В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб
Суд отказался продлевать контракт по благоустройству набережной в Череповце
С собственника кафе «Лесная сказка» в Вологде взыскали около двух миллионов долгов
Студенты и преподаватели кафедры английского языка ВоГУ шокированы условиями, в которые их переселяют
В больнице скончался мальчик, выпавший из окна второго этажа в Соколе
С череповецкой фирмы взыскали полмиллиона рублей за пользование пиратской версией «1С»
В Вологде на улице Болонина на ходу загорелся автобус

Похожие новости

В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб

Тело пострадавшего обнаружили в лодке на реке Возьма

2399
0

В Великоустюгском районе автомобиль Нива съехал в кювет: водитель погиб

Мужчина не имел водительских прав и был не пристегнут

1402
0

В Кадуе будут судить двоих мужчин, которые до смерти избили собутыльника

Сначала они пытались скрыть следы преступления, но потом сами сообщили о случившемся правоохранителям

1804
0

В Тотьме сотрудница газовой службы ответит перед судом за смерть человека

Следователи направили в суд дело о гибели  женщины в августе 2022 года

1986
0

Один человек погиб и один пострадал в ДТП под Вологдой

Одного из пострадавших извлекли из машины спасатели, но позднее он скончался в больнице

1781
0

В Сокольском округе пенсионер погиб при пожаре в деревянном доме

Предварительные причины происшествия — неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки

737
0

В Шекснинском районе насмерть разбился водитель вездехода

Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются

1580
0

В Вытегорском районе пенсионер погиб при пожаре

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с электроприбором со стороны погибшего

680
0

Вологжанку приговорили к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП в Вологодском округе

Инцидент произошёл в сентябре 2022 года

1547
0

В Кичменгском Городке мужчина погиб при пожаре из-за неосторожного курения

Инцидент произошёл днём 3 апреля

1118
0

В Сямженском районе мужчина погиб при пожаре

Сообщение о возгорании поступило вечером 2 апреля

1008
0

Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Шекснинском районе

Еще одну пострадавшую госпитализировали с различными травмами

3677
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка завоевала бронзу на всероссийских детских соревнованиях по плаванию
Волонтер из Череповца погиб в Санкт-Петербурге при загадочных обстоятельствах
Форум «Наставничество» проходит в Вологде
Segezha Group разработает типовые CLT-проекты для индустриального ИЖС
Биолог Дмитрий Кривошеев из Вологды стал одним из победителей российского конкурса «Лига лекторов»
В Харовске полицейские спасли из пожара троих пенсионеров и собаку
Клиенты Мегафона теперь могут пользоваться сервисами Яндекса в роуминге без ограничений по лимиту
 
18.05.2023 [Общество]

Вологодский суд признал незаконным увольнение директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания

1596
0
20.05.2023 [БлогоVO]

Мы решили оформить наши арт-объекты красивым убранством цветов

223
0
19.05.2023 [Обзор Прессы]

Как сделать музеем целый город

367
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика