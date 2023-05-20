Волонтер из Череповца погиб в Санкт-Петербурге при загадочных обстоятельствах

37-летний житель Череповца Антон Светлов скончался в больнице Санкт-Петербурга, сообщает 35media.ru со ссылкой на родственников мужчины.

По данным издания, в мае 2023 года он возвращался из Мариуполя, где с друзьями организовывал питание для жителей города, строителей и волонтёров. Путь домой лежал через Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

«2 мая Антон должен был сесть на поезд до Череповца в Санкт-Петербурге в 10 утра. Но перестал выходить на связь ещё 1 мая. Последнее сообщение от него пришло в районе 5 вечера, а после — уже никаких ответов на смс и звонки», — рассказали журналистам «35медиа» друзья и родные погибшего.

Когда Светлов не приехал в Кадуй, где его должны были встретить, родственники написали заявление о пропаже человека, а после обратились в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге и стали обзванивать больницы города. В одной из них им рассказали, что утром 4 мая к ним поступил человек в бессознательном и крайне тяжёлом состоянии.

«Как рассказали медики, на его теле были множественные гематомы, отказали внутренние органы. А также, что Антон больше суток пролежал на холодной земле, и его случайно подобрала машина скорой помощи», — также рассказали родные Антона.

Мужчину нашли около госпиталя ветеранов войн на улице Бакунина: «скорую» вызвала прохожая.

«В ночь на 9 мая сердце Антона перестало биться. В заключении медэкспертов так и указано — скончался от остановки сердца. Антона Светлова похоронили 15 мая на кладбище в Шекснинском районе. Обстоятельства его гибели так и остаются невыясненными. При мужчине не было никаких вещей, в том числе, банковской карты и крупной суммы денег», — говорится в сообщении 35media.ru.

Родственники Светлова написали заявление в полицию. Дело передали в местный следственный комитет.