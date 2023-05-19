Форум «Наставничество» проходит в Вологде

VIII духовно-просветительский молодёжный форум «Наставничество» проходит с 18 по 20 мая в Спасо-Прилуцком Димитриевом мужском монастыре. На церемонии открытия его участников поприветствовали мэр Вологды Сергей Воропанов и Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

«Форум посвящен наставничеству. Тема выбрана в связи с тем, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, и особенно актуальна на данный момент. Наставник важен и необходим в каждой сфере, будь то сфера образования, духовная сфера, медиа-сфера или сфера организации деятельности молодёжных объединений. Важно, чтобы молодежь с уважением относилась к своим наставникам, своим родителям, всем кто помогает молодым вологжанам найти свое призвание в жизни. Хочу, чтобы вы, молодые ребята, ставили перед собой самые амбициозные цели. И при поддержке наставников, у вас, конечно, все получится», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Наставник необходим и в духовной, и в профессиональной жизни каждого из нас. Так происходит связь времен, поколений, передача опыта и технологий. Хочу поблагодарить Мэра Вологды и его команду за проведение такого форума, за возможность обсудить эту важную тему, причем неформально, а с пользой для дела и для духовного развития», — отметил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Участниками форума стали ученики школ, студенты, представители молодёжных советов предприятий и организаций Вологды, православная молодёжь, молодые семьи, советники по воспитательной работе в городских школах, представители старшего поколения и эксперты. В рамках форума была организована работа образовательных площадок, панельные дискуссии, встречи с лидерами общественного мнения. Представлен опыт наставничества в патриотической сфере, в работе над социально-значимыми проектами, в волонтерской деятельности.

«Миссия старшего поколения — передать свой опыт, знания молодежи. Но тут процесс должен быть обоюдным. Если у молодежи такого желания не возникнет, наша работа будет впустую. Но сегодня, похоже, наш опыт востребован. Молодежь у нас отличная. Если единство молодых и наставников будет всегда, наша страна выстоит и все испытания преодолеет», — отметил доктор исторических наук, профессор ВоГУ Василий Саблин.

Сегодня в рамках духовно –просветительского форума в Вологде будет открыт «ДоброЦентр» на безе «Молодежного центра «ГОРКОМ35» по адресу ул. Козленская, 2. А завтра, 20 мая, в крееативном пространстве «Салют, молодежь!» состоится Форум возможностей #ДЛЯМАМ.

Добавим, организаторами духовно-просветительского форума выступают Молодёжный центр «ГОРКОМ35» при поддержке Управления по молодежной политике Администрации города Вологды, Молодёжный совет Вологодской епархии, Вологодский государственный университет, Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида», клуб молодых семей «Счастливая семья».