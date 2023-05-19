Segezha Group разработает типовые CLT-проекты для индустриального ИЖС

17 мая в Москве Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») провела ежегодную рабочую встречу с представителями крупнейших российских дилеров, занимающихся реализацией проектов с использованием CLT-панелей. В мероприятии также принял участие Денис Махов, руководитель направления «Развитие и продвижение продуктов» Банка ДОМ.РФ.

Маргарита Ли, вице-президент, руководитель дивизиона «Домостроение» Segezha Group рассказала об организационных и технических деталях проекта первого в России многоэтажного деревянного жилого дома — ЖК «Соколики» в г. Сокол Вологодской области. Она также поделилась планами строительства из CLT в северных регионах страны — прорабатываются перспективы возведения такого жилья на Ямале, в Норильске. Наряду с реализацией концепции «зеленого строительства» с отрицательным углеродным следом, технология CLT поможет решить там критически важные социальные вопросы — расселить людей из ветхого и аварийного жилья в новые комфортабельные многоквартирные дома, привлечь на предприятия ценных специалистов, решив их «квартирный вопрос».

Маргарита Ли также пригласила присутствующих принять участие в совместных проектах на выставках Open Village и «Малоэтажная страна». Выставочный CLT-дом на этих площадках может стать объектом продажи на особых условиях для дилеров уже в этом году.

Перед партнерами выступил и Евгений Циулин, руководитель направления по проектированию и строительству дивизиона «Домостроение» Segezha Group. Он представил проект нового социального жилья из CLT-панелей для расселения ветхих и аварийных домов в микрорайоне Сульфат г. Архангельск. В настоящее время идет его согласование с региональными властями.

Одновременно он обратил внимание на разработанные холдингом системы крепежей и прокладочных материалов. Их использование позволит сократить издержки и при этом сохранить высокую надежность возводимого из CLT здания. Эти новые стальные уголки и резиновые прокладки производятся в России и являются примером успешного импортозамещения.

Наряду с производством домокомплектов из CLT Segezha Group разрабатывает методические материалы для проектирования и строительства. На встрече дилерам презентовали каталог типовых архитектурных узлов и деталей. Он поможет проектировщикам при применении CLT полнее задействовать конкурентные преимущества этого материала.

Особый интерес дилеров вызвала возможность предметной дискуссии с Денисом Маховым на тему банковского финансирования компаний-подрядчиков при индустриальном ИЖС. По ее итогам принято решение создать совместную рабочую группу, которая займется разработкой и утверждением каталога типовых проектов с использованием CLT-технологии для облегчения процесса соответствующего финансирования по линии ДОМ.РФ.

«Наша компания последовательно внедряет в российскую строительную отрасль одну из самых передовых на сегодняшний день технологий для многоэтажного деревянного домостроения — CLТ. С этой целью совместно с государственными регулирующими органами совершенствуем российскую нормативно-правовую базу в сфере деревянного домостроения. Со специалистами МЧС России — проводим испытания на огнестойкость. С коллективом ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко — готовимся к испытаниям на сейсмостойкость этим летом в г. Байкальск. Индустриальное деревянное домостроение — будущее строительной отрасли России. Однако ряд аспектов требует дальнейшей детализации и выработки общего подхода. Совместно с ДОМ.РФ мы активно разрабатываем инструменты для развития отрасли, вовлекая всех участников: банк, проектировщиков, строителей и завод. Вопрос банковского финансирования компаний-подрядчиков, использующих CLT-панели, очень важен для нашего бизнеса», — говорит Маргарита Ли, вице-президент, руководитель дивизиона «Домостроение» Segezha Group.

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