Биолог Дмитрий Кривошеев из Вологды стал одним из победителей российского конкурса «Лига лекторов»

Биолог Дмитрий Кривошеев из Вологды стал одним из 50 победителей всероссийского конкурса «Лига лекторов».

Ранее NewsVo рассказывал, что в апреле этого года два педагога из Вологды – доцент кафедры теории, истории культуры и этнологии ВоГУ Людмила Якушева и доцент кафедры биологии и химии ВоГУ Дмитрий Кривошеев – вышли в финал конкурса «Лига лекторов». Тогда они вошли в сотню лучших лекторов обойдя 9174 участников из 88 регионов страны.

В финале, который прошел в Москве, из 100 финалистов были выбраны 50 победителей.

– Победители конкурса войдут в пул лекторов Российского общества «Знание» и будут участвовать в его мероприятиях, а также получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов. Помимо этого, лучшим лекторам вручат сертификаты на туристические поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие», – говорится на сайте Минобрнауки.

Напомним, «Лига Лекторов» – это конкурс для молодых просветителей, который проводит Российское общество «Знание».