Биолог Дмитрий Кривошеев из Вологды стал одним из победителей российского конкурса «Лига лекторов»

19.05.2023 [Культура]

Биолог Дмитрий Кривошеев из Вологды стал одним из 50 победителей всероссийского конкурса «Лига лекторов».

Ранее NewsVo рассказывал, что в апреле этого года два педагога из Вологды – доцент кафедры теории, истории культуры и этнологии ВоГУ Людмила Якушева и доцент кафедры биологии и химии ВоГУ Дмитрий Кривошеев – вышли в финал конкурса «Лига лекторов». Тогда они вошли в сотню лучших лекторов обойдя 9174 участников из 88 регионов страны.

В финале, который прошел в Москве, из 100 финалистов были выбраны 50 победителей.

– Победители конкурса войдут в пул лекторов Российского общества «Знание» и будут участвовать в его мероприятиях, а также получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов. Помимо этого, лучшим лекторам вручат сертификаты на туристические поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие», – говорится на сайте Минобрнауки. 

Напомним, «Лига Лекторов» – это конкурс для молодых просветителей, который проводит Российское общество «Знание».

Тэги: лектории, лекции, педагоги, конкурс, Победа

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