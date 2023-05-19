В Харовске полицейские спасли из пожара троих пенсионеров и собаку

В Харовске полицейские спасли трёх человек и собаку из пожара в доме на улице Пустораменской.

Сообщение о возгорании поступило 10 мая около 1:30 от соседки, которая заметила пожар. Пламенем были охвачены сарай, а также стена и крыша дома. В одном из окон прибывшие на место полицейские увидели 65-летнего мужчину и 68-летнюю женщину.

«Жар от огня был настолько сильным, что пройти к жилой постройке через калитку было невозможно. Ни минуты не раздумывая, Сергей Промотаев, Даниил Киселев и Дмитрий Трухан разобрали часть забора. Полицейские помогли жильцам вылезти через окно и отвели их на безопасное расстояние», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

От спасённых полицейские узнали, что в соседней квартире дома осталась 83-летняя пенсионерка. Правоохранители помогли ей собрать вещи и документы, а после отвели её на безопасное расстояние. Один из полицейских также отвязал собаку, которая была на привязи в сарае.

Таким образом, благодаря бдительности соседки и действиями полицейских, удалось избежать человеческих жертв.