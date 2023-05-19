Жители Топорни Кирилловского района боятся, что власти могут уничтожить заповедный лес

19.05.2023 [Общество]

Жители местечка Топорня Кирилловского района подозревают руководство муниципалитета в желании уничтожить несколько гектаров заповедного леса. На месте леса по предположениям жителей должны разместиться места отдыха и частные дома.  

«В 2018 году, когда бывший первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Викторович Кольцов подписал некий план развития, согласно которому к 2024 году площадь местечка Топорня и его население должны вырасти вдвое и даже газ должен быть проведён сюда, — пишут местные жители. — Потом на общественных слушаниях был утверждён градостроительный план Алёшинского сельского поселения, составители и согласователи которого то ли случайно, то ли целенаправленно забыли отметить на нём около 9 гектаров леса. Здесь присутствуют сосны возрастом за 200 лет и множество краснокнижных растений, животных и птиц. Этот лес не спилили даже во время войны, когда для фронта и для Победы страна отдавала последнюю краюху хлеба», — пишут местные жители. 

В конце апреля в Топорне прошел сельский сход, на котором граждане потребовали от чиновников отказаться от идеи уничтожения леса. Люди требуют от чиновников как минимум дать четкий ответ, какие планы реализуются в отношении уникального соснового бора. На основе этих ответов будут предприниматься дальнейшие действия.

Сначала жителям ответил депутат совета Алешинского с/п (к этому поселению относится Топорня). Владимир Черепанов встретился с главой района по данному вопросу. Глава муниципалитета по его словам предложил «попытаться найти варианты решения, которое бы всех устроило».

Когда проблема получила огласку в социальных сетях, администрация Кирилловского района ответила жителям. Из ответа не следует, что лес не будет застраиваться. Пока ситуация непонятна. 

Из ответа администрации Кирилловского района следует, что в настоящее время правила землепользования и застройки сельского поселения Алешинское Кирилловского муниципального района разработаны в соответствии с действующим и утвержденным в 2019 году Генеральным планом Алешинского поселения.

«В настоящий период разработаны и проходят согласование с Минприроды России правила землепользования и застройки местечка Топорня. До их утверждения, предоставление земельных участков на территории м. Топорня невозможно ни для каких целей, только после утверждения ПЗЗ земельные участки, в том числе и территории общего пользования, могут быть предоставлены в соответствии с документами градостроительного зонирования с проведением публичных процедур, предусмотренных Земельным кодексом РФ. Выявленные в ходе первоначального обращения по вопросу создания „зеленой зоны“ в м. Топорня, самовольные строения граждан на данной территории, до настоящего времени не снесены и права на них не оформлены, что является нарушением земельного законодательства».

При этом в администрации отметили, что зеленые насаждения, расположенные в границах населенного пункта Топорня, не имеют статуса городских лесов и не относятся к территории федерального лесного фонда.

Тэги: лес, заповедник

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