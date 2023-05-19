Великобритания ввела санкции против «Северстали» и еще 85 юридических и физлиц, связанных с Россией

19.05.2023 [Политика]

Великобритания ввела новые санкции в отношении России. В списки попали 86 физических и юридических лиц. 

– Российские активы будут заморожены, пока Россия «не согласится компенсировать нанесенный Украине ущерб», сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на МИД Великобритании. 

В пресс-релизе британского правительства говорится, что новые санкции обусловлены «кражей украинского зерна» и направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России.

По мнению Великобритании, «Северсталь» продолжает играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение для ведения боевых действий России на Украине.

Под санкции Великобритании попали:

  • 9 компаний, связанных с «Росатомом» компаний, которые производят передовые материалы и технологии, в том числе «Юматекс» (крупнейший в России производитель композитных материалов на основе углерода) и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ, среди прочего занимается лазерными технологиями);
  • «Северсталь», АФК «Система», «Полюс», Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК, ОМК, Челябинский металлургический комбинат (группа «Мечел»), Русская медная компания;
  • 5 финансовых организаций: «Дом.РФ», Металлинвестбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов и Тинькофф-банк;
  • Брянский машиностроительный завод, компания «Мотовилихинские заводы»;
  • 6 крупных транспортных компаний, связанных с Россией, в том числе Sun Ship Management, «Совфрахт», «Атомфлот», FESCO;
  • основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин и глава Запорожской АЭС Олег Романенко, 13 членов совета директоров «Газпром нефти» и пять членов совета директоров «Транснефти», глава ГУП «Государственный зерновой оператор» Никита Бусела.
     
Тэги: «Северсталь», санкции

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