Великобритания ввела санкции против «Северстали» и еще 85 юридических и физлиц, связанных с Россией

Великобритания ввела новые санкции в отношении России. В списки попали 86 физических и юридических лиц.

– Российские активы будут заморожены, пока Россия «не согласится компенсировать нанесенный Украине ущерб», сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на МИД Великобритании.

В пресс-релизе британского правительства говорится, что новые санкции обусловлены «кражей украинского зерна» и направлены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России.

По мнению Великобритании, «Северсталь» продолжает играть ключевую роль в секторе, имеющем стратегическое значение для ведения боевых действий России на Украине.

Под санкции Великобритании попали: