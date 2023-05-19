В Вологодской области обнаружено фантомное рыбное производство

19.05.2023 [Общество]

В Вологодской области сотрудники Россельхознадзора выявили фантомное предприятие по переработке рыбы. В ходе проверки выяснилось, что по адресу, где зарегистрировано предприятие, работают совершенно другие организации.

Известно о фантомном предприятии стало после проверки данных, которые были внесены во ФГИС «Меркурий». Как оказалось, в оборот были введены 5 тонн небезопасной рыбной продукции, произведенной ООО «Торгово-промышленная фирма «ВГК», которое было зарегистрировано в городе Сокол Вологодской области. Сотрудники Россельхознадзора установили, что на площадке ООО «ТПФ «ВГК» вырабатывалась рыбная продукция «собственного» производства, которая с несуществующими сопроводительными документами направлялась в Кемеровскую область. При этом сотрудники ведомства обратили внимание на то, что в документах нет информации о сырье, что поставило под сомнение легальность товара.

Представители Россельхознадзора выехали по юридическому адресу организации, указанному в документах и на месте увидели, что в здании работают совершенно другие фирмы. 

«Деятельность по производству, хранению и обороту рыбной продукции ООО «ТПФ «ВГК» по данному адресу не осуществляется», — установили проверяющие.

Исходя из этого представители ведомства пришли к выводу, что организация является фантомной, и внесли данные об этом в реестр ФГИС «Цербер».

Тэги: рыба, производство рыбы, фантомное предприятие

ТОП НЕДЕЛИ

От 180 до 13 тысяч рублей: администрация Вологды раскрыла информацию о заработных платах руководителей муниципальных предприятий
В Вологде загорелись склады на Льнокомбинате
В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб
Суд отказался продлевать контракт по благоустройству набережной в Череповце
Студенты и преподаватели кафедры английского языка ВоГУ шокированы условиями, в которые их переселяют
С собственника кафе «Лесная сказка» в Вологде взыскали около двух миллионов долгов
В больнице скончался мальчик, выпавший из окна второго этажа в Соколе
С череповецкой фирмы взыскали полмиллиона рублей за пользование пиратской версией «1С»
В Вологде на улице Болонина на ходу загорелся автобус
Смердомский стекольный завод прекратил выпуск продукции

Похожие новости

Мальков форели начали выращивать в поселке Грибково под Вологдой

Цех для подращивания молоди радужной форели открылся в Вологодском округе

1652
0

В Вологодской области откроют единственное предприятие по выращиванию атлантического лосося

До конца января 2023 года там планируется ввести в эксплуатацию цех инкубации

1356
0

Экзотического паразита обнаружили в рыбе, поставляемой для ресторанов Череповца

Партия рыбы поступила в область из Китая

2691
0

Служебные животные работают в каждой двенадцатой компании Вологды

В основном, это коты и собаки

1133
0

40 тысяч мальков стерляди выпустили в реки и озера Вологодской области

Стерлядь внесена в Красную книгу региона

1630
0

В водоемах Вологодского района замечен массовый мор рыбы

Особенно много мертвой рыбы в Надеевском водохранилище реки Лосты

1682
0

Три тысячи мальков стерляди выпустили в Шекснинское водохранилище

Рекомендации по выпуску конкретных пород мальков основаны на наблюдениях специалистов по разведению и селекции рыб

1247
0

Леща весом почти в два килограмма выловил житель Вологды в День рыбака

Фестиваль ко Дню рыбака – кубок телеканала «Диалоги о рыбалке» – прошел в Кириллове 9 июля

1478
0

В Череповце рыбаки выбрасывают карасей в фонтан на Курсантском бульваре

Специалисты местного «Водоканала» уже не раз вылавливали из чаши мелких рыб

1607
0

Браконьер из Питера наловил рыбы в Череповецком районе на 111 тысяч рублей

Таков ущерб, который нанёс нарушитель. Браконьера поймали у деревни Дмитриево. Мужчина ловил рыбу сетями.

978
0

Сергей Воропанов: потребление рыбы сократится до 8 кг в год на человека

Сейчас эта цифра - 13 кг

1978
0

Утилизация биологических отходов на рыбном предприятии в Вологодском районе производилась с нарушениями

У предприятия не было договора со специализированной организацией, которая занимается утилизацией

1954
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Клиенты Мегафона теперь могут пользоваться сервисами Яндекса в роуминге без ограничений по лимиту
Жители Топорни Кирилловского района боятся, что власти могут уничтожить заповедный лес
Великобритания ввела санкции против «Северстали» и еще 85 юридических и физлиц, связанных с Россией
В Вологодской области обнаружено фантомное рыбное производство
Выездная экскурсия из Вологды в усадьбу Брянчаниновых состоится 21 мая
К проекту «Карта жителя Вологды» присоединолось еще 12 компаний
Банки и автодилеры готовятся к ажиотажному спросу на квадроциклы
 
18.05.2023 [Общество]

Вологодский суд признал незаконным увольнение директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания

1282
0
18.05.2023 [БлогоVO]

Хочется сказать управленцам: «Прекратите, пока опять не поздно!»

237
0
17.05.2023 [Обзор Прессы]

А вот такую сказку у нас про пошехонцев рассказывали...

372
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика