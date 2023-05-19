В Вологодской области обнаружено фантомное рыбное производство

В Вологодской области сотрудники Россельхознадзора выявили фантомное предприятие по переработке рыбы. В ходе проверки выяснилось, что по адресу, где зарегистрировано предприятие, работают совершенно другие организации.

Известно о фантомном предприятии стало после проверки данных, которые были внесены во ФГИС «Меркурий». Как оказалось, в оборот были введены 5 тонн небезопасной рыбной продукции, произведенной ООО «Торгово-промышленная фирма «ВГК», которое было зарегистрировано в городе Сокол Вологодской области. Сотрудники Россельхознадзора установили, что на площадке ООО «ТПФ «ВГК» вырабатывалась рыбная продукция «собственного» производства, которая с несуществующими сопроводительными документами направлялась в Кемеровскую область. При этом сотрудники ведомства обратили внимание на то, что в документах нет информации о сырье, что поставило под сомнение легальность товара.



Представители Россельхознадзора выехали по юридическому адресу организации, указанному в документах и на месте увидели, что в здании работают совершенно другие фирмы.

«Деятельность по производству, хранению и обороту рыбной продукции ООО «ТПФ «ВГК» по данному адресу не осуществляется», — установили проверяющие.

Исходя из этого представители ведомства пришли к выводу, что организация является фантомной, и внесли данные об этом в реестр ФГИС «Цербер».