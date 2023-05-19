Выездная экскурсия из Вологды в усадьбу Брянчаниновых состоится 21 мая

19.05.2023 [Культура]

Выездная встреча проекта «Усадебные истории» состоится в воскресенье, 21 мая, в усадьбе Покровское.

– Об истории усадьбы «Покровское» и храма Покрова Пресвятой Богородицы, его создании, восстановлении и реставрации, а также о священнослужителях на очередной встрече проекта «Усадебные истории» расскажет Марина Геннадьевна Давыдова, исследователь и одна из хранительниц дома дворян Брянчаниновых, – говорится в анонсе мероприятия.

Участники также посетят выставку «Прошедшее...»: из истории Покровского храма 19-го – начала 20-го веков. Священнослужители. Благотворители. Попечители».

Напомним, «Усадебные истории» – это совместный просветительский проект о вологодских дворянских усадьбах, который предлагают вниманию вологжан областная универсальная научная библиотека и культурно-просветительский и духовный центр «Усадьбы Вологодчины», созданный Вологдареставрацией.

Число мест ограничено. Предварительная запись по телефону (8172) 21-17-79 (кроме пятницы).

Выезд 21 мая в 10:30 от областной библиотеки имени Бабушкина.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: экскурсия, встреча, усадьба Брянчаниновых, усадьбы, история

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