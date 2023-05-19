К проекту «Карта жителя Вологды» присоединолось еще 12 компаний

Еще 12 компаний присоединились к проекту «Карта жителя Вологды». Соответствующие соглашения о вступлении в проект «Карта жителя Вологды» были подписаны накануне. Партнерами программы лояльности в рамках проекта стали еще 12 компаний, представляющих различные сферы.

Так, в детском развивающем центре «Аистёнок» держатели карты смогут получить 15-процентную скидку на обучение по основным курсам, в частности, обучение чтению, математике, подготовка к школе.

«Я узнала о проекте из социальных сетей, прочитав пост, сразу решила участвовать. Считаю важным расширять поле возможностей для родителей, которые приходят в наш детский центр. Мы за то, чтобы предоставить родителям наших маленьких учеников лучшие условия для развития и обучения их детей», — рассказала руководитель центра Екатерина Коротина.

К проекту также присоединились строительная компания «Три-Д», студия «Глянец», агентство недвижимости «Арбатъ», консалтинговая группа «Финэкс», меховая мануфактура «Овечкинъ», Школа машинистов и трактористов, юридическая компания «Жабыко и Партнеры», стоматология «Атланта», рекламно-производственная компания «ПЕЧАТЬ35», магазин тканей IRGATex, кафе «Лепота».

Всего же на данный момент 58 городских компаний участвуют в программе лояльности Карты жителя Вологды, то есть предоставляют скидки или кэшбеки на свои услуги для держателей карты. Среди них АЗС, медицинские центры, стоматологии, предприятия общественного питания, центры дополнительного образования, производители продуктов питания, организации сферы услуг, магазины оптики и так далее.

Также частью Карты жителя является программа «Городской бонус», которая позволяет получать баллы за участие в городских проектах и обменивать их на бонусы от партнеров. Так, сейчас баллы можно получить за сдачу вторсырья на фестивале «Экопарк», за голосование по проекту «Комфортная городская среда». Обменять бонусы можно на бесплатный билет в кинотеатр «Ленком», занятие в бассейне «Динамо», услуги городского Центра дополнительного образования.

Полный список партнеров Карты жителя Вологды размещен на сайте проекта.

«Проект „Карта жителя Вологды“ стартовал в конце апреля 2023 года по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова. Вологжане могут подключить сервис бесплатно, зарегистрировав любую банковскую карту на базе платежной системы „Мир“ на специальном портале проекта. Также можно выпустить новую брендированную карту в одном из банков-партнеров: ВТБ, „Совкомбанк“, СЕВЕРГАЗБАНК, „Вологжанин“. На данный момент оформлена 381 карта, в том числе 51 брендированная с дизайном», — отметила заместитель директора Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды Наталья Бегунова.

Добавим, частью этого цифрового проекта является также транспортная карта, на которую можно записывать проездные на общественный транспорт или расплачиваться за разовые поездки с помощью электронного кошелька. Такая возможность есть у брендированной Карты жителя.

Проект «Карта жителя Вологды» реализуется Администрацией города совместно с национальной платежной системой «Мир».