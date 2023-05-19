Банки и автодилеры готовятся к ажиотажному спросу на квадроциклы

19.05.2023 [Экономика]

В последнее годы мировой рынок внедорожной техники и транспорта для активного отдыха показывал стабильный и уверенный рост. Не стала исключением и Россия: в 2021 году объем рынка увеличился на 70%. В 2022 году этот сегмент рынка претерпел изменения аналогичные автомобильному, в первую очередь, из-за ухода популярных иностранных брендов, которые стали активно замещаться китайскими производителями. В 2023 году квадроциклы и багги по-прежнему крайне востребованы, а их продажи уже совсем скоро подстегнут отложенный спрос и совместные финансовые программы банков и дилеров.

Об этом, в частности, сообщает «Открытие Авто», блок автобизнеса банка «Открытие», который на днях заключил соглашение о совместной программе финансирования с ООО «Нева-Сервис» — официальным дистрибьютором известного китайского производителя техники для активного отдыха — компании HISUN.

Программа предполагает финансирование дилерских центров с предоставлением им льготного периода и более выгодна, чем классическое кредитование. Кредитный лимит устанавливается в зависимости от плана продаж и финансового состояния дилера. И в результате тот может значимо ускорить свои обороты за счет собственной выручки, которую получает сразу после отгрузки квадроциклов покупателям.

Такого рода программы финансирования складов набирают все большую популярность у автодилеров, сейчас их предлагают ряд крупных банков и факторинговых компаний. В результате автодилеры получают возможность серьезно увеличивать продажи, что в ситуации, когда вопросы с доставкой в страну квадроциклов и багги практически разрешены, а спрос на внедорожную технику начинает расти, становится ключевым фактором успешности бизнеса.

Тэги: квадроциклы, банк Открытие, автодилеры

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