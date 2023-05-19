В Вологде презентовали концепцию развития парка Мира

19.05.2023 [Общество]

Презентация концепции благоустройства парка Мира прошла  в Вологодской областной универсальной научной библиотеке. Предложения по развитию территории архитекторы и представители Администрации областной столицы представили жителям города. Велась онлайн-трансляция  мероприятия для тех, кто не смог присутствовать на обсуждении лично. 

Проект благоустройства парка Мира подготовило бюро «Парк». На этапе проектирования архитекторы совместно с Лабораторией городской среды проводили опросы, обсуждения с горожанами, экспертами и рабочей группой.

«Было много обсуждений, и в основном жители просили не возводить капитальных конструкций. Был важен бережный подход к территории. Это мы старались сделать — в использовании экологичных материалов, зонировании. Объекты располагаются в отдалении от деревьев, чтобы их не вырубать. Обсуждали варианты с экспертами и общественностью, постарались учесть все требования. Для спортивного сообщества проработали несколько маршрутов (2 и 5 км) с разными покрытиями: для циклических видов спорта — амортизационное покрытие. Проработана площадка для пикников, детская зона», — рассказала партнер бюро «Парк» Валерия Ковенская.

В соответствии с архитектурной концепцией в парке выделяется четыре основные зоны: центральная часть, лес и заливной луг, лесная часть и городской пляж. В центральной зоне предлагается обустроить ландшафтный амфитеатр, кафе, веревочный парк, спортивную площадку и зону для детей. В зоне леса и заливного луга предложено создание спортивно-оздоровительного маршрута. В лесной части — её бережное сохранение и добавление навигации для жителей, безопасных мостков и создание экотропы, где будет размещена информация об особенностях экосистемы парка. На территории городского пляжа предлагается создание зоны отдыха со спортивными площадками для волейбола, зоной для пикника и детской площадкой.

«Мы отталкивались от того, что это природная территория, хотелось раскрыть ландшафт и не нарушить его функции. Мы несколько раз перерабатывали концепцию. Например, добавили веревочный парк с учетом сохранения деревьев. В основных местах скопления людей также будут интересные функции», — пояснил партнер бюро «Парк» Роман Ковенский.

Зонирование парка основано на запросах жителей города. Вологжане отмечают, что хотят видеть парк чистым, удобным для отдыха и сохранить его природную составляющую. При этом большое внимание уделяется возможности заниматься спортом.

Разработку архитектурной концепции профинансировал частный бизнес. В дальнейшем при её реализации также планируется привлечение инвесторов и бюджетных средств.

Возможная реализация проекта благоустройства разбита на три этапа. Первым этапом предлагается сделать входные группы, центральную поляну, веревочный парк, беговые трассы, зону для пикника, прогулочные зоны, расчистку русла реки и территории. Вторым этапом — создать детскую и спортивную зоны, экотропы, укрепить берега реки. В дальнейшем предусмотрено создание ландшафтного амфитеатра со сценой, навесного моста для пешеходов через реку Вологду и зоны глэмпинга.

Познакомиться с архитектурной концепцией парка Мира и посмотреть её презентацию можно в группе Лаборатории городской среды, а в специальном опросе в течение двух недель — оценить концепцию и оставить свои комментарии и предложения.

 Парк Мира появился в Вологде в 1939 году. За прошедшее время несколько поколений вологжан высаживали деревья на территории зеленой зоны. Чтобы вдохнуть новую жизнь в общественное пространство, была собрана целая группа экспертов: дендрологи, экологи, урбанисты, архитекторы, градостроители.

Тэги: парк Мира, благоустройство, городская среда

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