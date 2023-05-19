Череповчанки вернулись с медалями с «Ярославской весны 2023»

19.05.2023 [Спорт]

Череповчанки вернулись с медалями с «Ярославской весны 2023»

XVII Всероссийские соревнования по художественной гимнастике с таким названием проходят в городе на Волге с 14 по 20 мая.

Команда "Спортивной школы №1", под руководством тренера Яна Мироненко, заняла 2 место в групповых упражнениях среди девушек 2015-14 ггр.

В личной программе в десятку сильнейших гимнасток России вошли две спортсменки из Череповца: Анна Смирнова и Евгения Якушева.

Тэги: гимнастика

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