Череповчанки вернулись с медалями с «Ярославской весны 2023»
XVII Всероссийские соревнования по художественной гимнастике с таким названием проходят в городе на Волге с 14 по 20 мая.
Команда "Спортивной школы №1", под руководством тренера Яна Мироненко, заняла 2 место в групповых упражнениях среди девушек 2015-14 ггр.
В личной программе в десятку сильнейших гимнасток России вошли две спортсменки из Череповца: Анна Смирнова и Евгения Якушева.
Череповчанки вернулись с медалями с «Ярославской весны 2023»
Череповчанки вернулись с медалями с «Ярославской весны 2023»
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