В Вологде открыт набор в группу по теннису на колясках для детей и молодежи

В Вологде благотворительная организация АНО «Второе дыхание» открыла набор в группу по паратеннису для детей и молодёжи с поражением опорно-двигательного аппарата.

Теннис на колясках — разновидность тенниса, адаптированного для людей с нарушениями деятельности опорно-двигательного аппарата. Для игры используются специально разработанные конструкции инвалидных кресел, а участники играют по тем же правилам, что и в обычный теннис.

Тренировки проводятся бесплатно, а организаторы предоставят участникам весь необходимый инвентарь. Работа тренеров и аренда площадок также финансируется АНО «Второе дыхание».

Открытый урок пройдет 21 мая 2023 года в 14:30 по адресу: 1 микрорайон, ГПЗ-23, дом 7А.