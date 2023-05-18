В Вологде открыт набор в группу по теннису на колясках для детей и молодежи

18.05.2023 [Общество]

В Вологде благотворительная организация АНО «Второе дыхание» открыла набор в группу по паратеннису для детей и молодёжи с поражением опорно-двигательного аппарата.

Теннис на колясках — разновидность тенниса, адаптированного для людей с нарушениями деятельности опорно-двигательного аппарата. Для игры используются специально разработанные конструкции инвалидных кресел, а участники играют по тем же правилам, что и в обычный теннис.

Тренировки проводятся бесплатно, а организаторы предоставят участникам весь необходимый инвентарь. Работа тренеров и аренда площадок также финансируется АНО «Второе дыхание».

Открытый урок пройдет 21 мая 2023 года в 14:30 по адресу: 1 микрорайон, ГПЗ-23, дом 7А.

Тэги: адаптивный спорт, занятия, тренировки, теннис

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