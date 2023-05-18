Мошенники начали звонить вологжанам под видом работников прокуратуры

Прокуратура Вологодской области предупреждает, что мошенники начали звонить вологжанам и представляться работниками органов прокуратуры.

«Неизвестные лица звонят по телефону гражданам и, представляясь должностными лицами прокуратуры, предупреждают о предстоящей проверке, предлагают оказать содействие и приобрести различного рода товары, оплатить услуги сотовой связи, получить кредит в банке, либо просят перевести им денежные средства и оказать другие услуги материального характера», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что злоумышленники используют технические средства, благодаря которым номера звонящих отображаются у получателя звонка как реальные номера «горячей линии» прокуратуры.

«Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки с указанными просьбами являются действиями мошенников. Разъясняем, что работники прокуратуры при работе „горячей линии“ только принимают звонки и не перезванивают на пропущенные звонки, не просят выполнить какие-либо действия материального характера», — также говорится в сообщении пресс-служба региональной прокуратуры.

Получившим такие звонки, при наличии обоснованных сомнений, следует прекратить разговор и перезвонить по номеру «горячей линии» ведомства. Если звонок поступил не из органов прокуратуры, нужно заявить о происшествии в правоохранительные органы.