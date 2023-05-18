77-летняя жительница Никольского района брызнула в соседа освежителем воздуха и кинула баллон ему в лицо

В Никольском районе суд привлёк 77-летнюю местную жительницу к административной ответственности за побои.

«Утром 25 апреля 2023 года 77-летняя жительница Никольского района, находясь около дома соседа, на почве личных неприязненных отношений из-за неоднократных конфликтов с ним, разбрызгала в его лицо спрей (освежитель воздуха)», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После женщина бросила баллон в лицо пострадавшему. В судебное заседание она не явилась. В качестве наказания суд назначил её штраф в пять тысяч рублей.

Интересно, что ранее пенсионерку уже оштрафовали на три тысячи рублей за словесные оскорбления потерпевшего и членов его семьи.