77-летняя жительница Никольского района брызнула в соседа освежителем воздуха и кинула баллон ему в лицо

18.05.2023 [Происшествия]

В Никольском районе суд привлёк 77-летнюю местную жительницу к административной ответственности за побои.

«Утром 25 апреля 2023 года 77-летняя жительница Никольского района, находясь около дома соседа, на почве личных неприязненных отношений из-за неоднократных конфликтов с ним, разбрызгала в его лицо спрей (освежитель воздуха)», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

После женщина бросила баллон в лицо пострадавшему. В судебное заседание она не явилась. В качестве наказания суд назначил её штраф в пять тысяч рублей.

Интересно, что ранее пенсионерку уже оштрафовали на три тысячи рублей за словесные оскорбления потерпевшего и членов его семьи.

Тэги: соседи, ссора, побои, пенсионерка, суд, штраф

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