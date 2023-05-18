ЦБ ожидает рост инфляции в ближайшее время

18.05.2023 [Экономика]

Банк России спрогнозировал рост годовой инфляции с мая. Об этом говорится в докладе регулятора «Динамика потребительских цен» за апрель 2023 года. К концу года показатель должен вырасти до 4,5–6,5% с апрельских 2,31%.

«Апрельское значение годовой инфляции является локальным минимумом. С мая 2023 года этот показатель начнет расти, так как из его расчета будут выходить очень низкие значения приростов цен мая—сентября 2022 года, когда цены корректировались после весеннего скачка», — говорится в докладе.

Темп роста инфляции будет низким по товарам и высоким по услугам.

«Такие различия отчасти обусловлены догоняющим ростом относительных цен после систематического отставания роста стоимости услуг от товаров с 2020 года», — сказано в докладе.

 

Тэги: инфляция, ЦБ, Банк России

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