ЦБ ожидает рост инфляции в ближайшее время

Банк России спрогнозировал рост годовой инфляции с мая. Об этом говорится в докладе регулятора «Динамика потребительских цен» за апрель 2023 года. К концу года показатель должен вырасти до 4,5–6,5% с апрельских 2,31%.

«Апрельское значение годовой инфляции является локальным минимумом. С мая 2023 года этот показатель начнет расти, так как из его расчета будут выходить очень низкие значения приростов цен мая—сентября 2022 года, когда цены корректировались после весеннего скачка», — говорится в докладе.

Темп роста инфляции будет низким по товарам и высоким по услугам.