Лесной пожар в Вытегорском районе начался в месте отдыха для рыбаков и охотников

18.05.2023 [Происшествия]

В Вытегорском районе локализовали крупный лесной пожар, сообщил на своей странице в соцсети глава района Александр Зимин.

Сообщение о происшествии поступило 17 марта в 10:40. Возгорание обнаружили сотрудники Вологодской авиалесоохраны при патрулировании с воздуха. На место высадились парашютисты-пожарные. В 20:30 очаг пожара локализовали.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что очаг пожара находился в месте для отдыха рыбаков и охотников (имеется стол, скамья и кострище), с которого огонь распространился на лесной массив», — говорится в сообщении Александра Зимина.

В результате пожара повреждено два гектара леса. Виновные лица устанавливаются.

Тэги: лесные пожары
фото со страницы Александра Зимина в соцсети

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