Мероприятия для всей семьи пройдут в усадьбе Спасское-Куркино 20 мая

День усадебного парка пройдет 20 мая в усадьбе Спасское-Куркино.
В программе:
12:00 презентация деятельности по восстановлению особо охраняемой природной территории «Старый парк в селе Куркино». В отреставрированных помещениях первого этажа главного дома посетителям расскажут историю восстановления усадебного парка.
13:00 мастер-класс по живописи вологодского художника иллюстратора Татьяны Лобановой, члена Союза дизайнеров России.
13:30 обзорная экскурсия по усадебному комплексу. (250 рублей)
14:00 начало проекта вологодского отделения Русского географического общества «Истории зеленого орла» по дендрологическому исследованию парка.
15:00 музыкальная программа: романсы в исполнении череповецкого ансамбля «Мелодия» в бальном зале главного дома.
- Выставка картин «Тепло вашему дому» художницы Тамары Нуйя, члена Вологодского отделения Союза художников России.
- Книжная выставка «Дворянских гнезд забытые аллеи» из фондов Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина.
- Атмосферу променада в дворянском парке создадут студия исторического танца «Эмоция» и заводчики русских борзых. Будут оборудованы фотозоны.
- Пленэр художников из московской ассоциации художников пленэристов.
Напомним, усадьба находится в Вологодском районе, в поселке Куркино, телефон 8921-055-91-01.
Вход свободный.
Возрастных ограничений нет.