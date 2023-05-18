Мероприятия для всей семьи пройдут в усадьбе Спасское-Куркино 20 мая

18.05.2023 [Культура]

День усадебного парка пройдет 20 мая в усадьбе Спасское-Куркино.

В программе:

12:00 презентация деятельности по восстановлению особо охраняемой природной территории «Старый парк в селе Куркино». В отреставрированных помещениях первого этажа главного дома посетителям расскажут историю восстановления усадебного парка.

13:00 мастер-класс по живописи вологодского художника иллюстратора Татьяны Лобановой, члена Союза дизайнеров России.

13:30 обзорная экскурсия по усадебному комплексу. (250 рублей)

14:00 начало проекта вологодского отделения Русского географического общества «Истории зеленого орла» по дендрологическому исследованию парка.

15:00 музыкальная программа: романсы в исполнении череповецкого ансамбля «Мелодия» в бальном зале главного дома.

- Выставка картин «Тепло вашему дому» художницы Тамары Нуйя, члена Вологодского отделения Союза художников России.

- Книжная выставка «Дворянских гнезд забытые аллеи» из фондов Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина.

- Атмосферу променада в дворянском парке создадут студия исторического танца «Эмоция» и заводчики русских борзых. Будут оборудованы фотозоны.

- Пленэр художников из московской ассоциации художников пленэристов.

Напомним, усадьба находится в Вологодском районе, в поселке Куркино, телефон 8921-055-91-01.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.


 

Тэги: мероприятия, Спасское-Куркино, усадьба, усадьба Куркино, усадьбы

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