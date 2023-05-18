Жителей Вологодской области приглашают пройти бесплатное обследование на наличие меланомы

18.05.2023 [Общество]

В Вологодской области проводят акцию по профилактике онкозаболеваний. Акция приурочена ко Дню борьбы с меланомой. В этом году обследовать невусы (родинки) можно не только в поликлинике областного онкодиспасера, но и в медицинских организациях по месту прикрепления.

В медицинских организациях региона диагностику организовали с 10 по 19 мая. Для уточнения времени и места приёма врача совершеннолетние пациенты могут обратиться в регистратуру поликлиники. Консультацию рекомендуют пройти, если невус (родинка) изменил цвет или размер, стал несимметричным, начал кровоточить, а также в случае появления зуда, шелушения или мелких точечных узелков.

В областном онкологическом диспансере обследование можно пройти 20 мая с 9.00 до 14.00. Прием проводится без направления врачей территориальных поликлиник, строго по предварительной записи. Заявки принимают по телефону колл-центра 8 (8172) 20-96-00. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС, страховой медицинский полис и маску.

Во время акции в 2022 году специалисты осмотрели около 12 тысяч пациентов, вывялили 225 подозрений, 13 подтвержденных случаев онкозаболеваний.

«Цель акции — ранняя диагностика и своевременное лечение новообразований. Не случайно профилактическое мероприятие проводят в мае. Именно в это время года в нашем регионе начинается активное  ультрафиолетовое излучение, которое являются основной причиной преобразования обычной родинки в злокачественную опухоль. Меланома — самый серьезный тип рака кожи. Она поражает людей любого возраста, но у лиц старше 50-ти лет диагностируется чаще. Очень важно раннее выявление новообразования. Чем раньше оно обнаружено, тем выше вероятность его излечить», — отметил начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.

 

Тэги: меланома, онкология, обследование

ТОП НЕДЕЛИ

От 180 до 13 тысяч рублей: администрация Вологды раскрыла информацию о заработных платах руководителей муниципальных предприятий
В Вологде загорелись склады на Льнокомбинате
В Вологодском районе мужчина случайно выстрелил в себя на охоте и погиб
Суд отказался продлевать контракт по благоустройству набережной в Череповце
Студенты и преподаватели кафедры английского языка ВоГУ шокированы условиями, в которые их переселяют
Смердомский стекольный завод прекратил выпуск продукции
В Вологде на улице Болонина на ходу загорелся автобус
В инциденте со свечением и громким хлопком над Большим Троицким озером разбираются полицейские
С череповецкой фирмы взыскали полмиллиона рублей за пользование пиратской версией «1С»
В Череповце 12 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице

Похожие новости

Вологжане смогут бесплатно проверить у онколога родинки и пигментные пятна 17 мая

Прием будет проводиться с 9 до 13 часов в областном онкодиспансере

2569
0

Вологжан бесплатно проконсультируют по поводу родинок и пигментных пятен

Акция, которая пройдет в Вологде 19 мая, организована для  раннего выявления самой злокачественной опухоли кожи – меланомы

2417
0

10 июня вологжане смогут получить бесплатные консультации по поводу родинок и пигментных пятен

Специалисты Вологодского областного онкологического диспансера проведут консультации для жителей по поводу различных новообразований кожи

2558
0

Вологжан проконсультировали по вопросам профилактики меланомы

Сразу 7 врачей областного онкодиспансера консультировали вологжан по поводу различных новообразований кожи – родинок и пигментных пятен

2084
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лесной пожар в Вытегорском районе начался в месте отдыха для рыбаков и охотников
Вологодский суд признал незаконным увольнение директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания
Мероприятия для всей семьи пройдут в усадьбе Спасское-Куркино 20 мая
Тотьма приглашает жителей Северо-Запада на стажировки по направлению «Проектная деятельность как ресурс сохранения и развития малых территорий»
Жителей Вологодской области приглашают пройти бесплатное обследование на наличие меланомы
Литературный фестиваль «КнигПикник по-вологодски» пройдет в Вологде 2 июля
С собственника кафе «Лесная сказка» в Вологде взыскали около двух миллионов долгов
 
18.05.2023 [Общество]

Вологодский суд признал незаконным увольнение директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания

92
0
17.05.2023 [БлогоVO]

Он прямым текстом сказал, что после паводка полигон у Маринино приберут. И ?

62
0
17.05.2023 [Обзор Прессы]

А вот такую сказку у нас про пошехонцев рассказывали...

275
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика