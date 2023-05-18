Жителей Вологодской области приглашают пройти бесплатное обследование на наличие меланомы

В Вологодской области проводят акцию по профилактике онкозаболеваний. Акция приурочена ко Дню борьбы с меланомой. В этом году обследовать невусы (родинки) можно не только в поликлинике областного онкодиспасера, но и в медицинских организациях по месту прикрепления.
В медицинских организациях региона диагностику организовали с 10 по 19 мая. Для уточнения времени и места приёма врача совершеннолетние пациенты могут обратиться в регистратуру поликлиники. Консультацию рекомендуют пройти, если невус (родинка) изменил цвет или размер, стал несимметричным, начал кровоточить, а также в случае появления зуда, шелушения или мелких точечных узелков.
В областном онкологическом диспансере обследование можно пройти 20 мая с 9.00 до 14.00. Прием проводится без направления врачей территориальных поликлиник, строго по предварительной записи. Заявки принимают по телефону колл-центра 8 (8172) 20-96-00. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС, страховой медицинский полис и маску.
Во время акции в 2022 году специалисты осмотрели около 12 тысяч пациентов, вывялили 225 подозрений, 13 подтвержденных случаев онкозаболеваний.
«Цель акции — ранняя диагностика и своевременное лечение новообразований. Не случайно профилактическое мероприятие проводят в мае. Именно в это время года в нашем регионе начинается активное ультрафиолетовое излучение, которое являются основной причиной преобразования обычной родинки в злокачественную опухоль. Меланома — самый серьезный тип рака кожи. Она поражает людей любого возраста, но у лиц старше 50-ти лет диагностируется чаще. Очень важно раннее выявление новообразования. Чем раньше оно обнаружено, тем выше вероятность его излечить», — отметил начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников.